一年一次的「法拉盛餐館周」5月13日開鑼

第三屆「法拉盛餐館周」5月13日開始

由法拉盛商改區 (Flushing BID)主辦的「法拉盛餐館周」(Flushing Restaurant Week)今年已進入第三年，今年除吸引了更多的餐館參與外，亦愈來愈受到中外美食家的好評，是一個品嚐法拉盛美食的好機會。今年的餐館周從今日（5月13日）開始，至5月23日結束，為期11日。參加的法拉盛24家知名餐館，包括日本料理、粵菜、台菜、手抓海鮮、火鍋、燒烤等菜式，各為餐館周推出優惠套餐，雙人套餐$20起。歡迎更多客人在餐館周期間前往這些餐館用餐，享受特別優惠。

參加今年餐館周的24家法拉盛知名餐館分別是：南翔小籠包Nan Xiang、江湖烤肉 Gan-Hoo BBQ、老高燒烤 Gao's Seafood Kabob、局氣 Ju Qi、魚你在一起 Fish With You、稻香點心坊 Dim Sum Garden、脆脆雞(Crispy Burger)、張亮麻辣燙 Zhang Liang Spicy、湘當有料 Young and Rich NY、良壽司 Yoi Sushi、銀記腸粉 Yin Ji Chang Fan、季北川 JiBeiChuan Noodles、星財記Sing Choi Kee、皇椰雞Coco Hotpot、金爸爸PappaRich、湘水山莊Hunan Cafe、玩吧Partea、劉一手火鍋Liuyishou Hotpot、湖南嗦粉 Hunan Noodle、雲吞妹 Maxi’s Noodle、老洛陽Lao Luo Yang、太二酸菜魚Tai Er、YASUBEE、Primemet等24家。

在餐館周期間，客人只要前往參加活動的餐廳，向店員提出「法拉盛餐館周優惠」，即可在活動時段享受最優惠的美食福利 。

更多詳情請留意：www.flushingbid.com查看，或到商改區諮詢亭問詢。