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為母親送上一份真摯的禮物 幫助媽媽輕鬆平穩度過更年期

紐約訊
愛媽媽不僅要放在心裡，更要付諸行動。紅人歸膠囊是送給媽媽的最佳禮物，就像小時候無微不至地照顧我們一樣。
愛媽媽不僅要放在心裡，更要付諸行動。紅人歸膠囊是送給媽媽的最佳禮物，就像小時候無微不至地照顧我們一樣。

又是一年母親節即將到來，養兒方知父母恩，方知父母的辛苦和偉大，母親有著一顆比天還大的愛心！為母親送上一份真摯的禮物，讓她的生活更加愜意，讓她的容顏更年輕身體更健康！讓她在這個特殊的日子裡面更加高興，也讓我們的母親感覺到我們一直在關心著她們，我們的心一直和她們是連在一起的。

如果你的媽媽是35歲-44歲之間：她的身體各器官功能已經開始退化走下坡，激素分泌量以每十年15%的速度逐步下降，卵巢功能慢慢退化萎縮，漸漸失去了昔日青春光彩。讓母親連續服用紅人歸兩個月，便可淡化黑斑，氣色紅潤，皮膚細膩有彈性，達到青春美麗。

　　如果你的媽媽是45歲-55歲之間：她有可能已經進入更年期，由於體內內分泌系統的失調，會產生潮熱、易怒、盜汗、畏寒、失眠等更年期症狀。讓母親連續服用紅人歸兩個月，睡眠狀況會明顯變好，潮熱、盜汗等更年期各項症狀改善疲勞感消失，心情平靜，脾氣溫和，氣色紅潤。

如果你的媽媽是55歲以上: 她可能出現腰酸腿軟、皺紋增多、逐漸肥胖、脫髮斷髮、失眠多夢、心悸氣短等症狀。讓母親連續服用紅人歸兩個月，可改善和防止骨質疏鬆，改善末梢循環，減少皺紋及淡化老人斑，睡眠改善，增強體質，重建健康、優異的生活品質。

　　由加拿大VIKER公司推出的紅人歸膠囊是一個陰陽雙補、全方面溫和調理的百年漢方，安全無任何副作用的保健食品。上市19年來，備受廣大女性的認可和好評。源於對媽媽的愛，為媽媽選擇紅人歸讓她們年輕5歲、10歲都不再是夢。

衰老雖然是客觀規律，不可違背，但用科學的方法延緩衰老，是完全可以實現的。加拿大VIKER公司「紅人歸」是目前市場上一種幫助人體分泌自體荷爾蒙的純天然保健品，安全無副作用。經過大量的藥理毒性實驗和臨床觀察研究表明，「紅人歸」膠囊能夠活化卵巢微循環網，增強微循環攜帶養分和代謝能力，保證充足的營養供給，滋潤和營養開始萎縮的卵巢，使卵巢重新產生圓潤的卵泡，

恢復旺盛的雌激素分泌能力，從而可以改善因雌激素分泌不足而造成的皮膚乾燥，變薄，鬆弛而失去彈性，出現色素斑或黑色小乳頭樣贅生物，額頭眼角出現皺紋等情況，紅人歸可以讓媽媽的容顏更年輕！

「紅人歸」適合長期服用：提高免疫力，有效預防骨質疏鬆，老年癡呆，心血管疾病的發生，保持年輕態，紅人歸」膠囊19年卓越品質贏得了醫學專家和權威機構的一致推薦，在北美、歐洲、亞洲及澳洲等幾十個國家獲得了一致的好評，受益的女性朋友們不計其數。如有任何問題請打專家諮詢電話﹕北美請打免費電話﹕1-888-518-7778，北美以外的國家和地區請打1-604-518-7778

失眠 加拿大 母親節

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