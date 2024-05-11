「國醫堂」范樹國教授淺談治療肝性水腫

范教授與許教授秉承醫者父母心的理念創辦「國醫堂」

法拉盛 王子街39-07「國醫堂」高級中醫診所為「美國替代醫學中」。中醫治療具有見效快，療效高，效果好，無痛苦，從根治，費用低的特點。

范樹國教授介紹說：肝源性水腫，是指由於各種原因引起的肝硬化，重症肝炎及肝髒腫瘤 等嚴重肝臟病變造成低蛋白血症和門脈高壓，膠體滲透壓降低及循環障礙以腹水為特徵的水腫病症。 屬於疑難重症範圍。

肝源性水腫症狀有腹水，按壓有凹陷特徵。有的首現踝部水腫，逐漸向上蔓延，先輕度腹水，后嚴重腹水。頭面部，上肢常無水腫；常伴有黃疸，肝大，脾大，蜘蛛痣，腹壁靜脈曲張等肝功能減退和門脈高壓體徵。或有肢軟乏力，腹脹，腹痛，惡心，肝區或脅肋痛，腹瀉，舌紅面廋，面色灰暗，牙齦出血，口苦咽幹等症狀。中醫稱之為“臌脹病”，若失治不愈，多死於“肝昏迷”。

中醫認為肝源性水腫的病因有 1，外因，患者機體偏虛，衛氣虛弱，外感風，寒，濕，熱，毒邪入侵瘀結於肝。 2，經常飲酒或過食肥甘厚味；或長期餓飽不勻；或食物中毒；傷及肝脾胃腸，?結日久形成水腫。 3，內因多為情誌不暢，鬱怒傷肝，肝失疏泄條達導致氣血水凝泛溢肌膚形成水腫。 4，長期勞力太過，或房欲過度，傷肝傷腎，水氣不化。 5，蛇蟲咬傷，毒汁注入傷及肝髒。 6，急性黃疸型肝炎，慢性黃膽型肝病，乙肝病毒邪氣積留於肝髒泛溢於外形成水腫。 四，病機 中醫學認為：人體水液的吸收，生成津液，運輸，布散和代謝，通過胃，腸，脾，心，肝，肺，腎，膀胱，三焦去共同完成。其中肝疏泄氣機的功能起?重要作用。以上各種致病因素聚積於肝，肝失疏泄，全身氣機升降失常，水液滯留，不運於肝，形成水腫。

中醫進行辯論論治該病屬於本虛標實，正氣折損，邪氣難解，纏綿難愈，十分凶險，屬於中醫疑難雜症之首。治療時必須小心謹慎，分型論治，才能藥到病除。中醫「風，癆，臌，膈」疑難雜症中，「臌」症為久病不愈，命懸一線。患者務信心?定，才可能有病勢反轉，恢複健康的可能。

作為「美國替代醫學中」最有效醫學體系之一的紐約法拉盛王子街39-07「國醫堂」高級中醫診所，抱著「醫者父母心」中華文明的理念，歡迎民眾致電預約、諮詢、瞭解相關治療服務。電話：929-607-3738，診所地址：39-07Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354。網址：https://www.guo-yi-tang.com（欲了解詳情請上本網站查詢）