AYA楊超建築設計事務所 現代美學建築設計全方位服務

楊超建築設計事務所，新的設計思維讓您的建築呈現最佳美感及居安最大化。

楊超建築事務所AYA是一家以美學設計為導向的建築公司，由註冊建築師Alan Yang, AIA，楊超建築師主理，楊建築師擁有紐約州 註冊建築師資格。該公司專精以中西美學的融合及建築優勢來改善紐約市及其周邊地區的建築環境。該公司通過建築來建立人際關係並加深文化的理解，讓建築除了提供一個使用空間，更創造出一個美的高層次精神饗宴，因為建築不僅是最高形式的藝術，也是最高形式的社會成就，通過它，無論是住宅或辦公，都是在追求每一分秒的值得。

楊超建築師學經歷豐富，在加州大學 伯克利分校取得建築專業學位，並取得紐約州註冊建築師資格，於許多大型築師事務所先後主理許多大樓建案，並以融合中西建築優勢及審美和風水的設計，取得業界和業主的一致認同和好評。楊建築師中西文化兼融，並對在美華人 需求和市場特別了解，並一向以致力於為客戶提供從設計到施工的高質量一站式服務。楊建築師表示： 關於建築設計，很多華人的印象可能就是違規之後找建築師畫圖處理。其實建築師最大的作用是給房屋的主人設計出最科學舒適和最有藝術感的房屋。美國歷史上最傑出的建築設計師Frank Lloyd Wright，大部分的作品是單家庭的房子。每個房子都即風格簡單也空間大方，通光的同時也有空間的層次感，沒有過多的裝飾而大量使用水泥，是現代主義建築的思想奠基者。好的房子除了好看之外，另外的一個好處就是保養更容易。現代化的房屋通常用平頂，這樣不僅建造起來更快，而且更耐用，更防水。到了夏天晚上還可以到屋頂上乘涼，也可以裝太陽能發電板，甚至種小樹。這種現代化的房屋在美國西海岸成為West Coast Contemporary，其美觀大方環保，未來會成為全美國高級房屋的主流設計風格。而受二戰歐洲的影響，美國東海岸是最早接受歐洲現代派的地區。以白色牆壁和巨大的窗戶為風格，在長島和紐約附件的地區Richard Meier等建築設計師的小中型建築世界知名。

房屋建設/設計因為使用安全，法條諸多。楊建師針對建築誤區提醒，無論是自住或商業樓，基本的五點一定要注意：1.新建/加建/改建要合法申請 2.有合法開工紙(WORK PERMIT) 3.按設計方案施工。4.獲得合法居住使用記錄C/O。5.符合房屋局合法居住使用C/O/3自住或出租。而華人在建築設計過程中，經常添加風水和特殊生活習慣的元素，而如何能讓建築物從施工到使用都能安全安心，這也是好的生活風水的一部份。

如有任何建築相關問題和需求，請洽楊超建築事務所：347-987-7858，地址：33-34 Prince Street, Flushing, (請先電話預約). EMAIL:[email protected]