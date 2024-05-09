一年一次最佳撿漏機會施坦威官方庫存展銷會

施坦威STEINWAY & SONS年度庫存展銷會，5月17日（星期五）至19日（星期日），僅此三天的紐約施坦威工廠直銷

施坦威STEINWAY & SONS每年僅此一次庫存展銷會，自5月17日（星期五）至19日（星期日），僅祗三天的紐約施坦威工廠直銷，請勿錯過以超值價入手擁有171年歷史的世界鋼琴之王機會。

在幾個星期前，世界著名的古典鋼琴家郎朗留名荷里活星光大道的消息刷屏了！郎朗成為中國第一位獲此殊榮的音樂家、首位亞洲鋼琴家。在授星儀式上，郎朗特別獻演。在這一歷史時刻，郎朗演奏的正是施坦威鋼琴。全世界97%鋼琴家首選的頂級名琴施坦威，卻並非遙不可及。一年一度，撿漏郎朗同品牌鋼琴的機會到了！

三州地區將在紐約施坦威工廠舉行，本活動優惠力度年度最大，100餘架鋼琴可供選擇，包括官方認證展示廳內陳列鋼琴、全新未開封的庫存鋼琴、官方認證保真二手施坦威等，種類繁多，讓任何空間都有適合的施坦威。施坦威的家族產品滿足了不同需求層次的人對鋼琴的期待，每一款產品都在自己的價格區間內做到了最好，無論你的預算多少，總有一台適合你。活動支持以舊換新，施坦威顧問可幫助評估任何品牌舊鋼琴的價值並用於抵扣新琴的購買。信用達標客戶還可申請特別貸款 。

自1853年以來，施坦威鋼琴已經成為了鋼琴音色、觸感、美學和投資價值的最高標準。手工製作一台品質非凡、享譽全球的施坦威鋼琴需要一整年的時間。毋庸置疑，施坦威是全世界97%的音樂會藝術家、無數的鋼琴演奏家、作曲家和表演者的首選。擁有一台施坦威鋼琴，其考究細節經得起歲月的考驗，更彰顯低調的奢華、傳承的匠心。一架好琴是可世代傳承的藝術品。

施坦威施坦威官方庫存展銷會5月17日至19日（僅此三天），提供該品牌鋼琴包括：

Spirio 新悅鋼琴─首款高解像度自動演奏鋼琴，在家中聆聽鋼琴大師演繹，享受與現場演奏別無二致且無與倫比的音樂體驗。

全新施坦威鋼琴─立式或三角鋼琴，多種型號供選擇，適合各類戶型。

波士頓鋼琴─施坦威設計，知名音樂節及音樂院校的首選，鋼琴學子高性價比好琴。享有施坦威承諾，10年內升級施坦威三角琴原價抵扣。

艾塞克斯鋼琴─施坦威設計，品質高等且價格適中，適合每個鋼琴愛好者。享有施坦威承諾，10年內升級施坦威三角琴原價抵扣。

官方認證保真二手施坦威─每台都經過施坦威層層把關，權威認證。內外都是原配部件，保證鋼琴質量與價值。

展示廳陳列鋼琴─由施坦威專業技師每日保養調琴，保證鋼琴的音質和琴況均維持在最佳狀態。