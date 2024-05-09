北港朝天宮媽祖遶境巡禮美國 分靈紐約花蓮慈惠堂

北港朝天宮媽祖出巡美國，分靈紐約花蓮慈惠堂

北港朝天宮媽祖今年5月出巡美國多個城市，包括舊金山、休士頓、紐約，沿途拜訪當地僑社和參加紐約台灣節活動，隨後分靈紐約花蓮慈惠堂供信眾參拜。

這是北港朝天宮媽祖的第一次出國，將由董事長蔡永德親自帶隊，25位師兄師姐相隨護駕，計劃5月21日抵達紐約。當日傍晚4:30 PM在紐約花蓮慈惠堂舉行恭迎聖駕儀式，隨後會在大紐約地區進行系列拜訪活動。具體為：5月22日拜訪北澤西台商公司；5月23日上午在法拉盛 遶境，下午在曼哈頓 遶境；5月24日及5月25日在紐約花蓮慈惠堂，供廣大信眾參拜；5/26日在曼哈頓Union Square舉行的台灣節。隨後北港朝天宮媽祖將分靈在紐約花蓮慈惠堂，供北美信眾長期參拜。

北港朝天宮已有330年歷史，為國定古蹟，香火鼎盛，信徒遍及全球五大洲，是台灣唯一佛教和道教合一之宮廟。北港朝天宮是全台媽祖信仰中心之一，每年最多信徒到訪參拜之宮廟。

「北港朝天宮迎媽祖」活動的歷史悠久，影響力大。每年農曆三月十九、二十日的遶境活動，南巡南港、北巡新街，從祖媽金順盛、二媽金順安、三媽金盛豐、四媽金安瀾、五媽金豐隆、六媽金順崇、北港朝天宮虎爺會、金垂髫(音同條)太子爺、金瑞昭註生娘娘、金福綏(音同雖)福德正神、北港朝天宮莊儀團等各轎班會，神轎及陣頭規模非常熱鬧盛大，還有藝閣、民俗藝術、各地藝陣表演，信眾都會沿路施放鞭炮迎接，是稱之為「北港炮」的活動，「炸轎」、「炸虎爺」活動具有無與倫比的震撼力，藉著煙霧瀰漫、炮鳴衝天的壯觀場面來感謝媽祖保佑，並祈求「愈炸愈發」，為商家帶來財富，為家家戶戶帶來平安，更是展現出信眾虔誠信仰的力量。「炸轎」和「藝閣」遊行是北港迎媽祖遶境過程中最具有傳統特色的民俗活動，由兒童扮演各種民間故事角色的「藝閣」遊行，是台灣場面最盛大的藝閣表演，大小朋友沿途分撒糖果餅乾，讓遊客爭相撿拾「吃平安」，亦象徵著把福氣傳播出去。

隨著北港朝天宮媽祖分靈紐約花蓮慈惠堂，期待紐約地區未來有自己的「朝天宮迎媽祖」活動，凝聚僑社廣大的信仰力，展現文化藝術的豐富與多元性，透過慶典活動感受媽祖的神威，學習媽祖慈悲為懷的精神。

位皇后區大學點 College Point的「紐約花蓮慈惠堂」依台灣名師設計而建，雄偉壯觀，殿脊同瓦覆頂，脊昂高翅，在中更顯富麗莊嚴，靈氣十足，拾級而上，爐煙觸目，清香四溢，讓人一洗風塵，實有絕殊離俗之感，是紐約一處重要的宗教文化道場。