長島溫馨牙科鐳射牙周病治療經驗牙科醫師 專業解說牙骨移植及骨膜

由牙周病和種植牙專科醫生主持的長島 溫馨牙科，以專業且純熟技術受到廣大病患肯定。溫馨牙科設備有鐳射牙周病治療及一流醫療技術的種植牙服務。歡迎有需求的僑胞請致電或前往查詢。

D.Shim 博士醫生是一位經過委員會認證的牙周病醫生，在牙周治療方面擁有全面的背景。Dr.Shim 的專業知識涵蓋廣泛的牙周手術，包括手術拔牙、骨移植、上頜竇增高、牙種植體植入、鐳射治療和傳統牙周手術技術。 除了傳統的牙周護理之外，她還擅長美容手術，例如肉毒桿菌注射、填充劑、富含血小板纖維蛋白 (PRF) 的微針以及其他先進技術。Dr.Shim致力保持在其領域的最前沿，積極參與繼續教育，定期參加課程以瞭解牙周病學的最新進展和技術。 她對持續學習的奉獻反映了她為患者提供最高標準護理的熱情。

D.Shim 介紹說，雷射牙周病治療是利用特殊雷射技術的方法，用於清除牙周囊袋內的細菌、切割牙齒組織等。治療方式結合了鐳射雷射和水波能量，具有微創溫和、有效滅菌及快速恢復等特點;在牙周病上具有疼痛少、出血少、安全性高，非常適合那些害怕看牙醫的患者。此外，雷射還可以與傳統牙周治療相結合，提高治療效果，甚至可以單獨用於牙周病治療

對於牙齒已嚴重損壞需利用牙科骨移植以增加下頜發生骨質流失區域的體積和密度。除自體外，骨移植材料可從人體組織庫（同種異體移植）或動物組織庫（異種移植）。 在一些情況下，骨移植材料可以是合成的（異質體）。一旦骨移植物被放置，它就為病患的身體提供了進行修復工 作的空間。換句話說，牙科骨移植就像一個支架，病患的骨組織可以在上面生長和再生。在某些情況下，牙醫會將牙科骨移植物與富含血小板的血漿 (PRF) 結合起來。 取自自身的血液樣本，用於促進癒合和組織再生。

骨膜是種植牙科中重要且廣泛使用的元件。通常，骨膜通過防止不需要的組織生長到骨癒合區域來起到保護移植物的作用。 骨膜本質上可以是可再吸收的、不可再吸收的、合成的或生物的。 有些是剛性的，有些是柔軟且有韌性的。 隨著時間的推移，可吸收膜會溶解在體內。 大多數可吸收骨膜由膠原蛋白產品製成，且是異種塑膠（來自動物）。 不可吸收的骨膜不會溶解，需於適當時間去除。生物骨膜來自於將血液放入離心機中收集促進癒合的血液成分後提取的產品。如，濃縮生長因數的富血小板血漿 (PRP) 或富血小板纖維蛋白 (PRF)。 一些血液成分與移植材料混合以產生自體纖維蛋白膠，並最終提高手術的成功率。

牙齒是每個人一生的朋友，別讓牙齒活在煉獄中。溫馨牙科接受多種PPO及低收入 保險計劃，並有輕鬆分期付款及會員特惠專案計劃，不要讓牙痛來影響生活，長島溫馨牙科診所地址：233 East Shore Road, Suite 110, Great Neck, NY 11023，電話：516-304-5486，電郵：[email protected]。