伯大尼畫室年度聯展 光與影的故事5月10日起於紐約第一銀行畫廊展出

圖:繪畫是門描繪生命藝術,透過線條及色彩表達生活中的觀察,對生命的體驗

位於法拉盛 的紐約第一銀行畫廊將於5月10日至21日展出名為《The Story of Light & Shadows 光與影的故事》的畫展。今次展出為伯大尼畫室(Bethany’s Studio of Art)的年度聯展,在歷經幾年疫情 的關閉後,集合了伯大尼畫室近90件學生傑出作品,種類包含素描、水彩、壓克力、複合媒材及拼貼。其中有多幅作品為今年度該畫室學生參與各項繪畫競賽獲獎作品。

光與影是視覺藝術的重要元素,也是繪畫學習及表達的重要課。不論是現代生活中快速經過的浮光掠影,還是在午後陽光下小憩片刻的沉澱,現實生活中的光與影都和我們心靈中的光與影共舞,成為繪畫的展現。今次畫展主題《光與影的故事 》,將透過兒童到青少年學生的觀察夾畫筆,看到視覺與心靈的投射聚焦在光和影的表達,與眾人分享。

在伯大尼畫室過去幾年間的年度聯展中,兒童繪畫部分一直獲得各方好評,許多參觀者覺得兒童創作給人一種直接、自由、開心、充滿歡樂的氛圍,令人觀後內心充滿著喜樂和希望。青少年及成人畫作,創作的面向及媒材使用呈現多面及多元化,並漸漸對藝術課題趨於嚴肅,認真對待,對時空及光影的描寫則更深入。繪畫的特色在於以線條、色彩、造型來記敘所見、所思,並以筆觸來表達一個完整的視覺感知世界。 這個感知世界存在於現實中,也存在於心靈的世界中。《光與影的故事 》展出作品包含了人像、風景、靜物、動物及想像畫各種不同主題。伯大尼畫室表示,這次展出的另一使命是提供大家在人生旅程中一段心靈沉澱、洗滌的休憩片刻。

這次展出單位「伯大尼畫室」位於皇后區 雷哥公園(Rego Park),由兩位專業藝術家賴穎儒及謝其瀛老師主持及數位老師執教,以互動式小班教學,自2007年以來培育了多位青少年學生,進入知名藝術學校,更開啟了許多小朋友的繪畫天份。許多學生剛開始出於興趣驅使前來學習,幾年學畫後,走上專業道路,申請上包括帕森藝術設計學院(Parsons School of Design)、曼哈頓紐約流行設計學院(Fashion Institute of Technology ) 及視覺藝術學院(School of Visual Art)等藝術名校。還有多位學生考上拉瓜地亞藝術重點高中 La Guardia High School及School of Art and Design。欲知該畫室信息及課程內容,請瀏覽該畫室官網: www.stoneandbethany.com,報名/諮詢電話:347-886-2339。