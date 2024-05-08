我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024年全球百大富國排名曝光 美國排第9 冠軍是「這國」

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

伯大尼畫室年度聯展 光與影的故事5月10日起於紐約第一銀行畫廊展出

紐約訊
圖：繪畫是門描繪生命藝術，透過線條及色彩表達生活中的觀察，對生命的體驗
圖：繪畫是門描繪生命藝術，透過線條及色彩表達生活中的觀察，對生命的體驗

位於法拉盛的紐約第一銀行畫廊將於5月10日至21日展出名為《The Story of Light & Shadows 光與影的故事》的畫展。今次展出為伯大尼畫室(Bethany’s Studio of Art)的年度聯展，在歷經幾年疫情的關閉後，集合了伯大尼畫室近90件學生傑出作品，種類包含素描、水彩、壓克力、複合媒材及拼貼。其中有多幅作品為今年度該畫室學生參與各項繪畫競賽獲獎作品。

光與影是視覺藝術的重要元素，也是繪畫學習及表達的重要課。不論是現代生活中快速經過的浮光掠影，還是在午後陽光下小憩片刻的沉澱，現實生活中的光與影都和我們心靈中的光與影共舞，成為繪畫的展現。今次畫展主題《光與影的故事 》，將透過兒童到青少年學生的觀察夾畫筆，看到視覺與心靈的投射聚焦在光和影的表達，與眾人分享。    

在伯大尼畫室過去幾年間的年度聯展中，兒童繪畫部分一直獲得各方好評，許多參觀者覺得兒童創作給人一種直接、自由、開心、充滿歡樂的氛圍，令人觀後內心充滿著喜樂和希望。青少年及成人畫作，創作的面向及媒材使用呈現多面及多元化，並漸漸對藝術課題趨於嚴肅，認真對待，對時空及光影的描寫則更深入。繪畫的特色在於以線條、色彩、造型來記敘所見、所思，並以筆觸來表達一個完整的視覺感知世界。 這個感知世界存在於現實中，也存在於心靈的世界中。《光與影的故事 》展出作品包含了人像、風景、靜物、動物及想像畫各種不同主題。伯大尼畫室表示，這次展出的另一使命是提供大家在人生旅程中一段心靈沉澱、洗滌的休憩片刻。

這次展出單位「伯大尼畫室」位於皇后區雷哥公園(Rego Park)，由兩位專業藝術家賴穎儒及謝其瀛老師主持及數位老師執教，以互動式小班教學，自2007年以來培育了多位青少年學生，進入知名藝術學校，更開啟了許多小朋友的繪畫天份。許多學生剛開始出於興趣驅使前來學習，幾年學畫後，走上專業道路，申請上包括帕森藝術設計學院(Parsons School of Design)、曼哈頓紐約流行設計學院(Fashion Institute of Technology ) 及視覺藝術學院(School of Visual Art)等藝術名校。還有多位學生考上拉瓜地亞藝術重點高中 La Guardia High School及School of Art and Design。欲知該畫室信息及課程內容，請瀏覽該畫室官網： www.stoneandbethany.com，報名/諮詢電話：347-886-2339。

《光與影的故事》展期從5月10日至21日，周一至周五 9am-4pm；周六 9am-3pm，周日休展。開幕茶會：5月11日(週六)，1pm-3pm。展出地點、紐約第一銀行畫廊，41-02 Main St. 2nd  FL, Flushing, NY 11355 (入口位於41大道上，Starbucks旁)。

圖：繪畫是門描繪生命藝術，透過線條及色彩表達生活中的觀察，對生命的體驗
圖：繪畫是門描繪生命藝術，透過線條及色彩表達生活中的觀察，對生命的體驗

法拉盛 疫情 皇后區

上一則

專訪多蘭參選國會眾議員 挑戰歐凱秀

下一則

中領館推廣中華文化 吸引Z世代

延伸閱讀

美國慈惠堂（美國紐約法拉盛慈惠堂）謹訂於6月15日慶祝三十二周年堂慶

美國慈惠堂（美國紐約法拉盛慈惠堂）謹訂於6月15日慶祝三十二周年堂慶
紐約戶外用餐新規繁瑣 市府一站式服務助業者

紐約戶外用餐新規繁瑣 市府一站式服務助業者
澳洲樂團紐約演出 主場跳下舞台 女觀眾脊椎重傷送醫

澳洲樂團紐約演出 主場跳下舞台 女觀眾脊椎重傷送醫
紐約中華美食節華埠啟動 攤位前食客如織

紐約中華美食節華埠啟動 攤位前食客如織

熱門新聞

李朋懷出示的合約，車行老闆Kenny李說，簽約前務必看清楚合約上的細則。(記者尤昱程/攝影)

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

2024-05-03 14:32
紐約蘇活區發生槍擊案，一名16歲少年遭槍擊身亡。(擷自X@Citizen NYC)

紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡

2024-05-07 19:43
上千名挺巴勒斯坦示威者6日下午衝向紐約大都會博物館，意圖阻撓大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)，示威者衝破警方防鎖線，現場一度陷入混亂。(擷自YouTube@FREEDOMNEWS TV)

挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑

2024-05-07 14:44
涉及攻擊他人的四名華男。(市警提供)

紐約布碌崙華男俱樂部遭圍毆 酒瓶砸頭重傷…警通緝這4人

2024-05-04 13:36
從去年10月到今年3月底，居住在紐約州的無證客共收到1萬6533個司法驅逐令，僅次於德州的2萬4410個。(路透)

無證客太多 紐約州發1.6萬驅逐令

2024-05-06 06:19
身著黑衣黑褲的非洲裔男子對西語裔男子揮拳相向，西語裔男子嘴裡冒血。(金山提供)

紐約法拉盛水果店外3非裔把西語裔打到吐血 嚇壞華人老闆

2024-05-03 19:28

超人氣

更多 >
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了