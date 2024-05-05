癡呆？失智？腦退化？認知障礙？ ——腦神經專家教你如何預防認知能力下降

華人 醫療服務部將於5月8日晚上美東時間7 PM，為大家帶來一場特別的大腦健康網絡講座，此前我們請到過神經手術專科醫生講中風 ，也探討過阿爾茲海默症，這次請到的兩位腦神經科專家和林偉如醫生一起，將把老年病患最常見的腦退化及癡呆症問題做以全面的剖析解讀，教你如何預防認知能力下降。

特邀主讲人陳姍醫生（Shan Sarah Chen, MD, PhD）是美國精神專科及神經專科委員會認證醫生。現在任職羅伯屋强生大學醫院的神經專科醫生及神經學副教授，也是該醫院肌電圖EMG實驗室和周邊神經病變計劃的主任及漸凍症中心聯席主任。她同時也兼任新澤西 多家醫院的神經專科醫生。她在北京大學醫學院接受醫學院培訓，然後在哥倫比亞大學 獲得神經科學和神經藥理學雙博士學位。 此後她在約翰·肯尼迪西東大學完成了住院醫師培訓，並在約翰·霍普金斯醫學院完成了神經肌肉疾病的進修培訓。 她於2011 年加入羅格斯大學任教，臨床研究興趣集中在阿爾茲海默症、自體免疫神經病變、神經性疼痛、漸凍症和重症肌無力等方面。

特邀主讲人陳顯昀 醫生（Michelle Chen, PhD）是羅格斯醫學院助理教授，同時也是羅伯屋强生大學醫院神經專科醫生及神經心理學醫生，並在健康、醫療保健政策和老齡化研究所的健康老齡化研究中心神經病學系任職。她接受過臨床神經心理學家培訓，善於評估患者的認知功能，包括失智症的診斷、腦損傷的影響以及手術前後的認知變化。重點關注導致認知能力下降可改變生活方式的風險因素以及數位技術如智能手機、感測器等在評估現實世界認知功能上的應用。她還獲得聯邦和州政府如國家衛生研究院、新澤西健康基金會，以及非營利基金如多發性硬化症中心聯盟、國家神經心理學研究院的研究經費。熱衷於提高人們對優化大腦健康行為策略，並就這些主題進行了許多社區講座。

林偉如醫生（Karen WeiRu Lin, MD, MS）是華人醫療服務部的醫療顧問，同時也是羅格斯大學醫學院環球醫療副院長，該醫學院家庭醫學及社區健康系教授和健康家庭及多元文化主任，她將和兩位腦神經專家一起探討癡呆，失智，大腦退化，以及認知障礙等大腦健康方面的案例及預防認知能力下降的相關問題。

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Zoom Meeting ID: 992 2512 9883， Passcode: 569221，打電話直接收聽：(609)262-3063, (848)208-1963，ID號992 2512 9883#，密碼: 569221

詳情請聯係華人醫療服務部專線：732-923-5057。