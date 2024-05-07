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實惠牙科DC Dental增設貝賽診所

紐約訊
實惠牙科DC Dental 主治醫生宋醫生
實惠牙科DC Dental 主治醫生宋醫生

實惠牙科（DC Dental）在法拉盛中心的診所以技術一流、服務好、價格實惠深受客戶歡迎，為方便服務更多的牙科客人，他們最近開設了貝賽新診所，提供同樣的優質和超值服務。

實惠牙科的主治醫師宋醫師畢業於哈佛大學，是牙周病及植牙專家，經驗豐富，技術精湛，他是皇后區首位牙周病專科醫生。該診所接受大部分醫療保險，接受無過失保險（No-Fault，因車禍、工傷引起的口腔及牙齒受損），亦收現金。

實惠牙科推出的「$1000植牙一顆」優惠深受客人歡迎。該診所使用的先進口腔3D掃描器，通過小型光學掃描頭，直接對患者的口腔進行掃描，獲取牙齦、牙齒以及口腔黏膜等的三維資訊，患者和醫師都可以通過螢幕觀察到牙齒的細節。不但患者感覺更舒適，而且更精確，還可以大大縮短診療時間。

實惠牙科引進3D導航植牙儀，具有：

1.精準：通過3D導航，使植牙的位置、角度、深度都得到精確控制。

2.微創：不開刀微創種植，極大程度降低植牙後腫脹和疼痛等併發症發生的風險。

3.安全：3D導航技術，可精準定位種植牙，大大避免了全憑個人經驗植牙的誤差，種植速度更快。

對植牙的好處，宋醫師解釋，植牙後牙齒的咀嚼功能大大優於許多傳統假牙，因為它像真牙一樣紮根在患者的口腔裡，具有很強的固位力與穩定性，對兩側自然牙齒無任何損傷。植牙不需要活動假牙必備的基托與卡環，沒有大面積塑膠基托導致的味覺遲鈍與不適感；植牙體積小、不露金屬、美觀，有利於保持口腔清潔衛生。宋醫師植牙技術精湛，在20年的植牙生涯中，成功植牙上萬例。

宋醫師在哈佛大學牙醫學院擔任3年全職住院醫師，獲得牙周病專家證書，是紐約皇后區唯一一位經LANAP專業訓練及認證的亞裔醫生。他用LANAP鐳射微創治療牙周病，以代替傳統式的非鐳射切割合手術方法，LANAP是一種溫和、保守、微創的治療方法。用牙科專用鐳射儀器PerioLase能殺死99%的細菌，無需切除牙齦組織，並能刺激細胞再生。整個治療過程僅需2小時，無痛、無切割。

實惠牙科（DC Dental）法拉盛地址：142-10A Roosevelt Ave（羅斯福大道）, P#8室, Flushing, NY 11354。電話：718-460-6868（國語）。貝賽診所：Harvardian Dental, 46-01 Bell Blvd., Bayside, NY 11361, 電話：718-281-2222。實惠牙科的另一位主治醫生是名校賓夕法尼亞畢業的女醫生Dr. Moon。

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