全美亞太裔耆老中心（NAPCA）協助長者獲得醫療福利

國家亞太老齡化中心(NAPCA)協助長者 醫療及社會福利

非營利組織——國家亞太老齡化中心（NAPCA）Medicare/紅藍卡和其他社會福利 的常見問題提供最新資訊分享：

剛滿65歲，是否還能註冊Medicare（紅藍卡）嗎？是的， Medicare為針對65歲或以上的健康保險計畫。若在滿65歲前，已領取社會保障福利四個月以上者，則會自動加入Medicare。無領取者 ，則需要己註冊Medicare。您在七個月的初始註冊期內註冊Medicare時，將得到Medicare A部分（醫院保險）和Part B（醫療保險 ），這被稱為原有的Medicare。

您必須為B/或A部分支付每月保費（多數人若受益人或其配偶擁有至少40個社會保障工作積分，則無需支付A部分的保費）。但需支付20%的共付額和免賠額。若想填補這些差額，可選擇購買Medicare C部分（優勢計畫）或Medigap（補充保險）。

Medicare D部分，為藥物計畫。若您有原有的Medicare可通過Medicare 優勢計畫獲得藥物保險， 因為許多優勢計畫都包含藥物。

擁有A部分和B部分者 ，可選擇加入Medicare 優勢計畫，或稱為“C部分”或“MA計畫”。優勢計畫至少提供與原有的Medicare相同的福利。與原有的Medicare不同，優勢計畫可以提供額外的福利，如牙科或視力方面的保險，並設有年度自付額上限。許多優勢計畫也將藥物保險作為其福利的一部分。您需要為優勢計畫支付每月保費，但部份優勢計畫的月費為零。由此，您可在醫療保健費用上節省大量費用。然而，優勢計畫通常有選擇醫生、醫院和服務區域時的部分限制。在優勢計畫下，您可能需要得到家庭醫生轉診後，才能獲得專科醫生服務，或需要計畫的事先授權。如果您更關心保險的花費，或住在城市地區，優勢計畫可能是個不錯的選項。

Medigap（Medicare補充保險）是一種私人健康保險政策，用於填補費用分攤缺口，如 Medicare A 部分和 B 部分的 20% 共付額，且只有加入原有的Medicare 的個人才能購買。Medigap不提供藥物保險或其他額外福利（如牙科或視力保險）。若需要額外的保險，需要另外購買您想要添加的保險計畫。您需要為B部分和Medigap計畫支付每月保費（如有，則還包括額外保險的費用），每月總計約400美元或以上。對於需要經常護理的慢性病患者、經常旅行或居住在農村地區的人來說，原有的Medicare加上Medigap（可選擇加入/不加入藥物計畫）將是一個不錯的選擇。

LIHEAP（低收入家庭能源援助計畫）是由聯邦政府資助的項目，旨在幫助低收入家庭滿足其即時的家庭能源需求。該計畫為家庭提供每年一次的現金補助，幫助支付家庭供暖和製冷費用。補助金可直接支付給您或您的能源提供商。符合資格的條件如下：家庭收入不得超過聯邦貧困線的150%（例如，兩人家庭為2555美元）或州中位數收入的60%。該計畫的註冊期不是全年都有，具體時間取決於您所在的州。申請程式和機構根據您居住的地區而異。請致電NAPAC以確認您是否有資格加入該計畫。

如對Medicare/紅藍卡、Medicaid/白卡、平價醫療法案健康保險市場、社會保障退休福利、補充保障收入或疫苗接種等有任何其他問題，請通過以下三種方式聯繫NAPCA：

電話：（國語）1-800-683-7427，（廣東話）1-800-582-4218，（英文）1-800-336-2722

電子郵件：[email protected]

郵寄地址：NAPCA Senior Assistance Center, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101