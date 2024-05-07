我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

全美亞太裔耆老中心（NAPCA）協助長者獲得醫療福利

紐約訊
國家亞太老齡化中心(NAPCA)協助長者 醫療及社會福利
國家亞太老齡化中心(NAPCA)協助長者 醫療及社會福利

非營利組織——國家亞太老齡化中心（NAPCA）Medicare/紅藍卡和其他社會福利的常見問題提供最新資訊分享：

剛滿65歲，是否還能註冊Medicare（紅藍卡）嗎？是的， Medicare為針對65歲或以上的健康保險計畫。若在滿65歲前，已領取社會保障福利四個月以上者，則會自動加入Medicare。無領取者 ，則需要己註冊Medicare。您在七個月的初始註冊期內註冊Medicare時，將得到Medicare A部分（醫院保險）和Part B（醫療保險），這被稱為原有的Medicare。

您必須為B/或A部分支付每月保費（多數人若受益人或其配偶擁有至少40個社會保障工作積分，則無需支付A部分的保費）。但需支付20%的共付額和免賠額。若想填補這些差額，可選擇購買Medicare C部分（優勢計畫）或Medigap（補充保險）。

Medicare D部分，為藥物計畫。若您有原有的Medicare可通過Medicare 優勢計畫獲得藥物保險， 因為許多優勢計畫都包含藥物。

擁有A部分和B部分者 ，可選擇加入Medicare 優勢計畫，或稱為“C部分”或“MA計畫”。優勢計畫至少提供與原有的Medicare相同的福利。與原有的Medicare不同，優勢計畫可以提供額外的福利，如牙科或視力方面的保險，並設有年度自付額上限。許多優勢計畫也將藥物保險作為其福利的一部分。您需要為優勢計畫支付每月保費，但部份優勢計畫的月費為零。由此，您可在醫療保健費用上節省大量費用。然而，優勢計畫通常有選擇醫生、醫院和服務區域時的部分限制。在優勢計畫下，您可能需要得到家庭醫生轉診後，才能獲得專科醫生服務，或需要計畫的事先授權。如果您更關心保險的花費，或住在城市地區，優勢計畫可能是個不錯的選項。

Medigap（Medicare補充保險）是一種私人健康保險政策，用於填補費用分攤缺口，如 Medicare A 部分和 B 部分的 20% 共付額，且只有加入原有的Medicare 的個人才能購買。Medigap不提供藥物保險或其他額外福利（如牙科或視力保險）。若需要額外的保險，需要另外購買您想要添加的保險計畫。您需要為B部分和Medigap計畫支付每月保費（如有，則還包括額外保險的費用），每月總計約400美元或以上。對於需要經常護理的慢性病患者、經常旅行或居住在農村地區的人來說，原有的Medicare加上Medigap（可選擇加入/不加入藥物計畫）將是一個不錯的選擇。

LIHEAP（低收入家庭能源援助計畫）是由聯邦政府資助的項目，旨在幫助低收入家庭滿足其即時的家庭能源需求。該計畫為家庭提供每年一次的現金補助，幫助支付家庭供暖和製冷費用。補助金可直接支付給您或您的能源提供商。符合資格的條件如下：家庭收入不得超過聯邦貧困線的150%（例如，兩人家庭為2555美元）或州中位數收入的60%。該計畫的註冊期不是全年都有，具體時間取決於您所在的州。申請程式和機構根據您居住的地區而異。請致電NAPAC以確認您是否有資格加入該計畫。

如對Medicare/紅藍卡、Medicaid/白卡、平價醫療法案健康保險市場、社會保障退休福利、補充保障收入或疫苗接種等有任何其他問題，請通過以下三種方式聯繫NAPCA：

電話：（國語）1-800-683-7427，（廣東話）1-800-582-4218，（英文）1-800-336-2722

電子郵件：[email protected]

郵寄地址：NAPCA Senior Assistance Center, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101

醫療保險 福利

上一則

紐約戶外用餐新規繁瑣 市府一站式服務助業者

下一則

糖尿病預防教育 紐約大學再徵參與者

延伸閱讀

買汽車險想省錢 小心分期付款、卡費、經紀人佣金3費用

買汽車險想省錢 小心分期付款、卡費、經紀人佣金3費用
優越健保(愛心村)VillageCareMAX聯邦保健(Medicare)綜合優選計劃

優越健保(愛心村)VillageCareMAX聯邦保健(Medicare)綜合優選計劃
Wegovy納心臟病患者給付 紅藍卡保費最快明年調漲

Wegovy納心臟病患者給付 紅藍卡保費最快明年調漲
Wegovy納入心臟病患給付 紅藍卡保費最快明年恐上漲

Wegovy納入心臟病患給付 紅藍卡保費最快明年恐上漲

熱門新聞

哥大挺巴學生拒絕撤離，學生代表之一Sueda Polat發言。(擷自YouTube@Associated Press)

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

2024-04-29 16:41
李朋懷出示的合約，車行老闆Kenny李說，簽約前務必看清楚合約上的細則。(記者尤昱程/攝影)

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

2024-05-03 14:32
涉及攻擊他人的四名華男。(市警提供)

紐約布碌崙華男俱樂部遭圍毆 酒瓶砸頭重傷…警通緝這4人

2024-05-04 13:36
從去年10月到今年3月底，居住在紐約州的無證客共收到1萬6533個司法驅逐令，僅次於德州的2萬4410個。(路透)

無證客太多 紐約州發1.6萬驅逐令

2024-05-06 06:19
身著黑衣黑褲的非洲裔男子對西語裔男子揮拳相向，西語裔男子嘴裡冒血。(金山提供)

紐約法拉盛水果店外3非裔把西語裔打到吐血 嚇壞華人老闆

2024-05-03 19:28
(路透)

逮捕282人 亞當斯宣告紐約挺巴學運結束：有外部勢力介入

2024-05-01 15:32

超人氣

更多 >
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁

屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁