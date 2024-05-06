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健信醫保健康日四月二十七日完滿舉行

紐約訊
「健信醫保健康日」獲得多個機構的熱烈支取，得完滿成功
「健信醫保健康日」獲得多個機構的熱烈支取，得完滿成功

今年的CenterLight Healthcare PACE「健信醫保健康日」於四月二十七日(星期六)在布碌崙救世軍華人堂社區中心隆重舉行，吸引了社區數百民眾參與。

健信醫保總裁兼首席執行官 Tara Buonocore-Rut在活動仲介紹PACE Program是一站式全面醫療護理計劃，參加資格是55歲或以上，擁有Medicaid州醫療補助計劃(白卡)和/或Medicare聯邦醫療保險(紅藍卡)，需要在家中或在PACE中心接受超過120天的社區長期護理服務，及居住在健信醫保服務範圍內的人士。健信醫保的服務地區包括: 布朗士區，布碌崙，曼哈頓，皇后區，士丹頓島，威徹斯特郡，納蘇郡及薩福克郡的西部。這次也是健信醫保第三年舉行此健康教育活動，旨在將健康資訊及PACE計劃推廣到華人社區，讓更多人受惠。

健信醫保業務部副總裁Jeannie Doherty-Benckwit及亞裔部副總裁蒙護士Amy Mung特別鳴謝協辦機構，包括CAIPA亞美醫師協會，CANA美國華裔註冊護士協會，萬有護理公司，愛回家護理公司，仁人護理公司，家盛護理公司，真愛護理公司，新康護理公司和感恩護理公司。協辦機構除了在現場提供健康護理資訊，還派發精美小禮物。蒙護士非常榮幸能與各大醫護機構攜手合作，提高社區人士的健康意識。

健康日節目非常豐富，首先由救世軍華人堂義工團隊提供精彩的舞蹈和歌唱表演。現場還有美國華裔註冊護士協會(CANA)代表提供免費血壓檢查，健信醫保營養師和康復治療師在場解答健康護理相關的問題。這次「高血壓」健康講座是由健信醫保張護士,蔡護士和營養師李小姐共同主持，講述如何預防和控制高血壓。講座期間還設有問答有獎遊戲，獲得民眾熱烈參與。現場設有即影即有照相服務，為大家留下美好回憶。

最後蒙護士感謝各協辦機構慷慨捐贈豐富禮物，包括實用電器和家常用品等等。健信醫保健康日於下午1時完滿結束，民眾獲贈彩色氣球或健信醫保購物袋，盡興而歸。

歡迎在星期一至星期五上午8點至晚上8點,請撥打中文熱線1-866-238-3232 (TTY 711)。網站：www.centerlighthealthcare.org。

醫保 華人 聯邦醫療保險

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