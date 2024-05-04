溫馨護理公司持有紐約州註冊執照 提供24小時家庭護理服務

溫馨護理公司（Healthy Life Home Care Inc）持有紐約州註冊執照，服務區域涵蓋紐約市五大郡區，即布碌崙 、皇后區 、曼哈頓 、布朗士與史丹頓島，亦包括長島納蘇郡。

溫馨護理公司提供24小時家庭護理服務，對於長者殘障者來說可謂是特大的喜訊及福音。該公司經政府批准，獲得為嚴重功能障礙的白卡 持有者提供更高級的護理計劃，其特點為護理時間長、護理員福利 更佳。殘障者可能的情況是老年癡呆症、多種原因引起的癡呆外出走失、找不到回家的路；罹患巴金森症、行走困難、高危摔倒、健忘失去自理能力，例如中風癱瘓、大腦損傷、小腦萎縮等等。

該公司為長者和殘障者提供全方位周全的醫療及非醫療護理服務，讓他們即使安坐家中亦能享受服務，並保證其日常生活更溫馨、更安全、更愉快。溫馨護理公司是最適合長者和殘障人士，一站式的服務中心。溫馨護理的醫療保健／復健團隊包括專業醫師、物理治療師、藥劑師、營養師，為長者和殘障朋友提供服務，並設置治療室，由復健人員為長者和殘障朋友提供物理治療，強化身體機能。至於生活方面，由該公司專業護理人員打理，讓長者和殘障朋友獲得最完善的護理照顧，無論飲食起居、生活細節及身心健康狀況等各方面，都能獲得周全細緻的協助。溫馨常舉辦讓人身心愉快的朋友聚會、活動，最適合長者和殘障者，福利最佳。於此同時，該公司亦提供醫療設備，供在家使用，而轉診流程方面，可由醫生、醫院、療養院、家庭成員或朋友轉介到溫馨護理公司。

該公司還有一項個人護理計畫（CDPAP），可由長者及殘障朋友自行選擇，讓他們在自己熟悉的家庭環境中，得到最好的照顧。CDPAP計畫是醫療補助計畫，為需要家庭護理者，包括家庭成員、朋友鄰居或家裏滿21歲以上的孩子等，方便得到自己信賴的護理服務與照顧，病人也可選家人、朋友作為自己的家庭護理，無需證書。溫馨護理公司急需五大區護理人員，並免費為有需要的合格者申請長／短期家庭護理服務，讓他們能在自己熟悉的家庭環境得到最好的照顧，為您最親愛的家人提供最個性化的家庭健康醫療服務。

溫馨護理公司現正高薪聘請持牌護理員，薪高糧準，有醫療、獎金、交通津貼等福利，工作時間靈活，多工選擇。該公司歡迎各界帶老人家加入，並免費為老人家申請家庭護理服務。同時，該公司免費為年老體弱或傷殘人士持有白卡或紅藍卡者，申請政府免費家庭謢理員，歡迎加入溫馨護理公司。

溫馨護理公司護理員精通粵語、臺山話、國語、福州話、英語，電話: 929-405-4035 （皇后區）、347-634-9657 （唐人街) 718-839-0376。布碌崙地址： 8701 18th Ave., Brooklyn, NY 11214，曼哈頓唐人街地址: 71 Eldridge St., New York, NY 10002，皇后區地址: 3164 Steinway Street, Astoria, NY 11103。