榮發傢俬公司50週年誌慶 歐美名牌傢俬30%~50% Off大酬賓

發傢俬公司50週年優惠大酬賓，華埠、法拉盛及布碌崙三店同時推出歐美名牌傢俬七折至五折優惠，歡迎僑胞親臨參觀選購。

1974年成立的榮發傢俬公司，是紮根社區服務華人 至今已有50年的老字號，忠誠可靠、服務優良、信譽卓越。該公司現正舉行週年誌慶減價大酬賓，回饋多年支持惠顧的客人，華埠 、法拉盛 及布碌崙 三店同時推出歐美名牌傢俬七折至五折優惠，歡迎僑胞親臨參觀選購。

榮發傢俬公司長期以來不斷改進貨品素質，誠摯服務顧客，保持始終如一的宗旨，並積極聽取消費者反饋，掌握市場的脈搏，致力於研發、創新、爭取名牌傢俬的代理權，把優質、高品味而又適合華人品味的各國名牌傢俬推廣到華人社區。

值此50週年誌慶特價酬賓之際，該公司特別推出歐美名牌傢俬，有世界著名、軟硬度最適合華裔顧客要求的席夢思經典Bueatyrest甜夢系列床墊，還有全球銷量第一的意大利名牌NATUZZI真皮梳化（沙發）、意大利名廠ALF傢俬以及Cubo Russo意大利名牌真皮梳化。其中，席夢思是榮發最早取得獨家代理權的名廠傢俬，世界馳名，獲得全球一流酒店廣泛使用，在港台早已家喻戶曉，其經典Bueatyrest甜夢系列床墊，更廣為用家所喜愛。席夢思床墊以其夠硬的特質深受華人歡迎，它首創優質獨立桶型袋裝彈簧，根據工學原理，緊依人體承托重量，可令在床墊上安睡的人士保持脊骨平直。

至於意大利NATUZZI，無論是佈置豪宅的巨型梳化配套，還是精緻形格小梳化，均有各款不同選擇，真皮顏色更是多彩可配合室內裝飾，且線條富於現代感，尺寸合宜，適合東方人身材。另一家意大利ALF公司的傢俬系列，則緊貼潮流、極富時代感，包括睡房、餐廳和客廳傢俬組合。特別針對華人消費者的喜好，榮發引進的ALF傢俬，100%意大利製造，用上乘堅實的木料為材料，採取最先進的焗漆，成品結構堅實、表面光滑、保養容易，而且取價大眾化。

榮發同時引進的Cubo Russo意大利名牌真皮梳化，有品牌獨特的專屬風格，從顏色、家具結構、功能性與舒適性，Cubo Rosso都透過工藝技術與美學設計來改善人們的生活，創造美好居家環境。

榮發傢俬華埠總店：華埠包厘街113號(喜土打街與格蘭街之間），電話：212-924-7477；法拉盛分店：36-45 Main Street, Flushing，電話：718-961-1733；一周七天營業；布碌崙分店：65街769號(榮發新廈7夾8大道之間)，電話：718-921-2873。三店均每週7天營業。且費城 、波士頓、芝加哥、華府D.C.、紐約全州、新澤西、康州、麻州、賓州、維琴尼亞州等地，均有送貨服務。