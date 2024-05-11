美東珠海大學校友會在華埠舉辦春宴新任會長梅建華等多位職員宣誓就職
美東珠海大學校友會日前假華埠金泰酒樓舉行2024年度春宴，席間由董事長李玉田主持新舊職員監交，新會長梅建華接任原會長李幹英職務，幾位會務負責人殷切期盼世代接力，凡是曾在廣州或香港該校就讀的學生，無任歡迎登記成為該會會員。
上述春宴筵開8席，珠海優秀校友伍寶玲，也是華埠人瑞中心主任亦受邀到場，與眾同樂。席間，珠海校友也是少林武術師古人欽示範防身武術，而龍形拳術師葉永康也派出其公子表演武術，展現子承父業的薪火相傳精神。其他多位校友輪番上場獻藝，不吝大展歌喉，唱出對彼此的祝福與關懷。
歡樂時光稍縱即逝，不知不覺來到豐盛宴席的尾聲，主辦方以抽獎以及大合唱「友誼之光」作結，畫下完滿休止符。最後，校友會宣布，自2022年起發行的通訊錄，將永遠保留已故校友名字，以示永久紀念及緬懷之意。
新任會長梅建華提示，美東分會以紐約市為基地，吸收會員百餘人，每月第一個周三下午1時在華埠東百老匯39號二樓金泰海鮮酒樓茶敘；每月第四個周六下午1時則在法拉盛39大道136-17號二樓新木蘭海鮮大酒樓舉辦茶會，兩地茶會都舉辦慶生會，為當月生日的會員慶生祝福。華埠茶會固定舉辦，然而有意參加法拉盛茶會的會員與友好，敬請事先預約。於此同時，為進一步加強校友間聯繫和溝通，校友會每月第二個周三下午1時，舉辦視訊通話，歡迎校友參加。
梅會長還說，創立於1947年的珠海大學，至今已有77年歷史，分別在廣州設有珠海大學，在香港設有珠海學院。私立珠海大學原校址在廣東省廣州市東山區竹絲崗二馬路，由中國國民黨陳濟棠將軍、陳的兄長陳維周以及廣州市長李揚敬將軍，聯同中國文學家黃麟書、區芳浦及教育家江茂森等廣東省籍人士創辦，以建設社會、培育人才為宗旨。科目方面，主要分文學與社會、法商以及理工學院。
資料透露，該校之所以取名「珠海」，乃是期許學生能若「珠」之晶瑩璀璨，如「海」之浩蘊深藏。於今，珠海校友早已開枝散葉，遍佈全球，在亞洲和美洲共成立10間校友會，即香港珠海大學校友會、美西珠海大學校友會、南加州珠海大學校友會、美東珠海大學校友會、加東珠海大學校友會、加東珠海大學耆英會、加西珠海大學校友會、加拿大亞省校友會、澳門珠海大學校友會以及旅台珠海大學校友會。
有關事項，請洽美東珠海大學校友會梅建華會長，聯絡電話: 917-378-2727，會所地址: Chu Hai University Alumni Association of Eastern America, POB 40588, Glen Oaks, NY 11004。
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