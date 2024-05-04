水光針 - 菲洛嘉Fillmed 青春動能素 同時緊致、提拉、亮膚，美白，收縮毛孔

菲洛嘉的動能素135ha是世界上唯一能同時緊致、提拉、亮膚，美白，收縮毛孔的法國動能素。

法拉盛 醫美中心(Flushing Medical Spa)的水光針治療，採用了世界最高品質的法國生產菲洛嘉品牌。菲洛嘉實驗室創立於1978年，如今已經是法國排名第一的醫學實驗室，首創細胞提取技術，成為了生物細胞抗衰老的先鋒，產品通過歐盟 藥檢，投放市場。最開始吸引了明星Ladygaga，直接帶火了整個品牌。菲洛嘉的動能素135ha是世界上唯一能同時緊致、提拉、亮膚，美白，收縮毛孔的法國動能素

菲洛嘉135 HA 青春動能素主要成分：包括（一-透明質酸：

可以改善皮膚營養代謝，使皮膚柔嫩、光滑、去皺、增加彈性、防止衰老，在保濕的同時又是良好的透皮吸收促進劑。

（二）23 種 氨基酸：抗衰老，促進皮膚重組及細胞自我修復。

（三）12 種 維生素：刺激上皮組織加速產生角質細胞和使角質層脫落，促進膠原蛋白的合成和抑制黑色素的形成；調節血液迴圈，抗氧化，促進新陳代謝，維護肌膚組織的功能。

（四） 6 種 輔酶：促進細胞組織重組。

（五） 6 種 礦物質：刺激不同的細胞活動，改善不同的生物性代謝，並且直接提供新的動能給皮膚代謝。

（六） 5 種 核酸：刺激真皮的懶惰性蛋白質合成，從而重組整體組織。

（七） 1 種 抗氧化物：阻止真皮及表皮細胞的氧化反應，延緩皮膚衰老。

水光針治療是一種注射類的醫學美容操作，主要通過微針注射/負壓針向皮膚真皮層注入不同功效的營養成分，如玻尿酸、肉毒素、膠原蛋白、氨基酸等，使皮膚變得緊致而富有彈性，水潤且有光澤。 水光針的注射物有多種搭配，其中玻尿酸是最常用的成分之一。 玻尿酸是一種人體內正常存在的物質，能夠幫助皮膚吸收和鎖住水分。

八大美容功效:

修復皺紋 - 啟動皮膚損傷的主動修復機制，修復率達 72%；高效補水保濕 - 是皮膚中的水分含量提高 132%；促進血液迴圈，擁有粉嫩美肌 - 使用之後，面色紅潤光彩照人，皮膚光澤度提升 144%；對皮膚中膠質和彈力纖維的再生作用大於 366%，大大提升肌膚彈性；

刺激細胞生長，收縮毛孔 - 促進成纖維細胞增長 147%；改善皮膚真皮層的緻密度，緊致肌膚 - 72小時內似的細胞外膠原蛋白增加 256%；提高細胞防護作用，降低紫外線對皮膚的損傷 - 抵抗自由基對細胞的損傷作用達 90%以上；離子平衡作用 - 使得細胞內離子提高 103%。

有關詳情，請親洽法拉盛醫美中心(Flushing Medical Spa)地址：136-20 38 Ave, #5D, Flushing, NY 11354（法拉盛飛越皇后5樓D座）。 預約電話：718-539-3366，營業時間：每天上午10點至晚上7點（周日和假期需要預約）