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大政素食母親節孝心餐優惠滿$200打九折

紐約訊
素菜也可以作出色香俱全成為母親節孝親的好料理。
素菜也可以作出色香俱全成為母親節孝親的好料理。

又到康乃馨花香，報答母愛春暉的節日，大政素食紐約分公司特推出孝親素食佳餚優惠，5月11日前訂購該公司產品滿$200可享九折優惠，買越多省越多，為母親節孝親大餐增添健康美味的菜餚，歡迎致電查詢訂購。該公司接受簡訊訂貨。

一般非長期食素的人可能很難了解，吃素吃久了，有時因為菜色單調，讓吃素真的變成枯燥乏味。因此台灣的素食業者，這些年來紛紛推出創新、可加熱的素食料理。所有的菜單重新打造，外加巧思，最後成為一道道創新的素食料理，不但營養價值高，且味道滋美，而大政素食在這方面也開發了許多好菜色，並且直接推銷到紐約來。

雖說孝敬媽媽隨時可為之，但在每年五月的第二個星期天為媽媽準備一桌健康佳餚孝敬媽媽是最具代表性。紐約大政素食推出美國火腿、蘿蔔糕、紫米糕、麻辣紫米糕、鐵路肉排、花枝丸、魷魚圈、紹興冰鎮油雞、紅燒獅子頭、梅乾扣肉及白菜滷等等素食美味佳餚供婆婆媽媽們選購。最重要的是這些產品大都已經預先料理過。買回來後可以直接加熱或加料，10分鐘以內即可上菜。

大政素食從一個台灣小巷弄裡的黃豆食品加工廠，經過不斷的努力，堅守「只做最好的產品」的理念，在素食行業中嶄露頭角並聲名遠播。2013年，美東第一店在紐約落戶，由Steven楊老闆，將這份「台灣的最好」從台北樹林，引進加州，最後帶到紐約。將多樣化、道地、健康的素食以批發價，提供給美東大紐約地區喜愛素食的朋友們和素食餐廳。

現凡於5月11日前，購買該公司產品消費金額滿$200享九折優惠。更多產品詳細信息及圖片，請瀏覽該公司官網：www.myvegestar.com，訂貨專線電話：718-360-8688（可簡訊訂貨）；周一至周五營業。紐約分公司地址：27 E. Mall, Plainview, NY 11803。

為加強服務僑胞，該公司負責人Steven Yang另開辦房地產仲介業務。擁有房地產仲介執照的Steven可以為僑胞提供仲介買賣、租賃房屋等相關服務，歡迎僑胞諮詢、委任，電話：646-568-7777。

房地產 母親節 加州

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