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亞洲情懷美食、五月四、五日天廣廣場萬勿錯過

紐約訊
亞洲情懷美食節現場可欣賞亞洲各國特色歌舞表演
亞洲情懷美食節現場可欣賞亞洲各國特色歌舞表演

五月鉅獻《亞洲情懷美食節》是由「美國亞裔活動中心」精心製作的一場多國美食文化大匯演。這活動為中國、馬來西亞、泰國、印尼、緬甸斯里蘭卡、印度、菲律賓、台灣、韓國等多個亞裔社區搭起了一個壯觀的友好平台聯合慶祝「2024美國亞太裔傳統月」。亞洲的傳統美食文化、藝術文化、服飾文化將共冶一爐，驚艷全場；場面空前，震撼人心。

《亞洲情懷美食節》四十多個攤位分別介紹亞洲不同國家的傳統美食和商品。為滿足來賓品嚐美食的熱情，各攤位均有預先包裝好及即場示範烹調的兩類餐點供選購。民眾在大快朵頤的同時還可以欣賞到一連串色彩繽紛的民俗傳統歌舞表演，及採購特價商品。

幸運大抽獎是《亞洲情懷美食節》的亮點。頭獎：長榮航空公司送出紐約/亞洲來回機票；二獎：GTT全北美最大機票批發商送出美國國內來回機票；三獎：天馬旅遊送出成都九寨溝和鉑金江南絕代風華遊；四獎：豪華酒店住宿包早餐。總之參加《亞洲情懷美食節》福利多不勝數。

本活動合辦機構「馬來西亞旅美聯誼會」將於五月四日中午表演一場難得一見的「馬來西亞吉祥老虎舞台秀」為《亞洲情懷美食節》拉開序幕，隨後更免費送出大量馬來西亞地道美食糕點給社區民眾；慷慨回饋社區。

《亞洲情懷美食節》五月四日(周六)和五月五日(周日)在法拉盛天廣商場TANGRAM 隆重登場，地址：133-33 39大道（敦城酒樓對面)。上午十一點至下午四點，免費入場。歡迎民眾到場一起慶祝「美國亞太裔傳統月」，見證亞裔的魅力和社區的團結。聯絡查詢：917-903-2831 / 主辦機構: 美國亞裔活動中心。

亞裔 緬甸 斯里蘭卡

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