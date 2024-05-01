正確應對孩子發燒 避免三誤區

百康仁德醫生集團的兒童及青少年專科醫生劉箐（Qing Liu, MD）溫馨提醒家長科學應對孩子發燒，避免嚴重的併發症

孩子發燒，家長揪心。如何科學應對孩子發燒，避免嚴重的併發症 ？家長需要避免一些誤區。

紐約百康仁德醫生集團的兒童及青少年專科醫生劉箐（Qing Liu, MD）介紹，兒童體溫超過100.4華氏度，或38攝氏度就算發燒。發燒作為一種常見的臨床表現，可能由多種因素導致，如孩子出牙、感冒、病毒感染等。家長在應對小兒發熱時，應該避免以下誤區：

1. “捂汗”可以幫助孩子退燒

孩子在發燒時可能出現發抖的情況，這是體溫升高導致的寒顫。家長如果把孩子包裹得太厚實，會使熱度無法通過孩子的皮膚散出，反而容易導致孩子驚厥等情況。因此家長應該給孩子創造涼爽、通風的環境，適當減少孩子的衣服，讓他們感到舒適。

2. 用酒精擦拭身體幫助退燒

家長用酒精擦拭孩子身體時，酒精會被皮膚吸收，對孩子，特別是幼兒的身體非常不好。而如果用涼水擦身，孩子皮膚裡的毛細血管收縮，也不利於熱度散出去。家長最好用溫水給孩子擦拭，或者在孩子體力允許的情況下給他們泡溫水澡。

劉箐醫生強調，若單獨以物理降溫並不能起到很好的退燒作用，必要時需要搭配藥物使用。

3. “是藥三分毒”，最好不吃藥

劉箐醫生建議，如果孩子的體溫超過100.4華氏度，或38攝氏度，且溫度沒有下降的趨勢，就應該考慮服吃退燒藥。6個月以下的孩子只能選擇吃泰諾（對乙醯氨基酚）。6個月以上的孩子可以使用泰諾或美林（布洛芬）。泰諾的使用間隔是每4小時服用一次，美林則是每6小時服用一次。

劉箐醫生表示，只要家長依照孩子年齡選擇正確的藥物，並嚴格按照醫囑或說明書服用，那麼這些藥物對孩子來說就是安全的。如果高燒持續不退，對孩子身體的傷害會更大。

劉箐醫生指出，2個月以下的新生小孩如果發燒，最好及時去看醫生。2個月以上的孩子如果發燒三天不退，並且伴有精力差、嗜睡、吃不進東西、嘔吐、排尿困難、呼吸急促、驚厥等症狀，也需要及時看診，以便確定病因。因為腦膜炎、川崎病等可能導致發燒的疾病，如果沒有得到及時治療，可能會危及生命。

劉箐醫生（Qing Liu, MD）目前在百康仁德醫生集團旗下診所看診，可提供新生兒、兒童和青少年保健檢查、疫苗 接種、兒童急診、發育篩檢和評估、營養諮詢和預防保健及健康教育等服務。診所地址：紐約法拉盛 39大道136-36號3樓，電話：（929）336-6266。