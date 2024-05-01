免費助抵禦癌症及各種慢性病、新冠及後遺症

Tang’s Natural Recovery免費助抵禦癌症 及各種慢性病、新冠及後遺症 ，負責人David表示：經過我們多年的，不懈的探索和不斷改善，已經摸索出一套完整的，行之有效的和獨特的自然方法，可以使各種各樣的癌症病人（如肝癌、肺癌、胰腺癌、卵巢癌、膽囊癌、子宮頸癌、口腔癌、喉癌、骨癌、胃癌、腸癌、乳腺癌、血癌 等等），不管是早中晚期，還是晚期瀕危生命進入倒數計時的患者，採用他們獨創的自然康復法，皆可以在短的時間內身體恢復正常，健康活到自然壽命。

Tang’s Natural Recovery正強力推廣這種癌症康復方法，David稱推廣自然康復療法的目的只有一個：解病人於倒懸，拯病患於水深火熱之中。David提供了三位晚期癌症患者的調理例子，為其他癌症病患作為參考作用：

調理例子一：已被確診肺癌晚期的84歲老年患者: 經過不斷反覆放化療，進入癌症晚期，通過使用Tang’s Natural Recovery特殊方法，僅幾個星期，就恢復健康。

調理例子二：肺癌晚期，併發腦轉移，生命瀕危的中年患者：經過一年半，32次放化療，又伴隨腦轉移，癌症進入晚期，醫生放棄治療。在使用Tang’s Natural Recovery特殊方法後，在5個星期之內身體康復恢復正常生活。

調理例子三：卵巢癌晚期，同時發生肝轉移和肝腹水的老年女性：已被醫院確診為卵巢癌晚期，同時又肝轉移和肝腹水，醫生認為繼續治療效果有限。患者痛苦萬分，經使用Tang’s Natural Recovery特殊方法後，在短時間內身體恢復正常，重新獲得健康。

除癌症理療方法外，Tang’s Natural Recovery同時也創出了多項自然療法和特效中草藥相結合，可以根治以下的慢性疾病：肝炎、脂肪肝、肝硬化，尿毒症、腎炎、腎衰竭，慢性腸胃炎，肺結核，重度糖尿病，高血壓、心臟病 ，腦梗、腦血栓，甲狀腺病、紅斑狼瘡等等。

新冠肺炎 輕癥、重癥、危癥以及長新冠（新冠肺炎後遺癥），採用特效中藥，均可以一兩藥而愈。

自然減肥瘦身，短期內調整到標準體重，擁有強健身體，達到身心雙修。

負責人David呼籲民眾如果自身或身邊的家人已經被醫院宣布進入癌癥晚期，醫生放棄治療，需要幫助的，以及以上各種慢性病患者，新冠後遺癥患者，可電話聯繫 Tang’s Natural Recovery 。電話號碼：718-530-8610