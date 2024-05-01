四季酒業舉辦飛天茅台品鑒會百年東方佳釀香飄紐約

在醇香的飛天茅台品酒宴中賓客們相互交流著心得氣氛熱烈而又融洽賓主盡歡

在紐約的春季氣息中，美國四季酒業公司於長島市 的著名川派「夜宴」餐廳

舉辦了盛大的茅台品酒盛宴。這場盛會匯聚了眾多社區名流和商業精英，以及來自紐約地區的著名酒品零售商 ，如王子酒莊、120 58街酒莊和42街酒莊的代表等。此次由美國四季酒業精心籌備許久的盛宴亮點就是飛天茅台，一款享譽中外的頂級醬香型白酒，與會的賓客們獲邀體驗和評鑒其獨特風味，感受來自萬里之外中國百年名釀的魅力所在，從而加深對於中國文化的認知。

四季酒業公司的負責人表示，這次盛宴的目的是讓賓客深入體驗茅台酒的文化和傳統。為了增強這一體驗，他們特別邀請了紐約的中餐主廚，準備了多款精緻的中式佳餚，與茅臺酒的香氣相得益彰。這不僅是一場味覺的盛宴，更是一次文化的交流，讓賓客在品酒的同時，也能感受到中國烹飪藝術的精湛和中國文化的深邃。此次盛宴冠蓋雲集，現場嘉賓相互交流著品鑒飛天茅台後的心得，芬芳的氣味香醇濃郁呈現厚重感，酩一小口優雅細膩，入喉順滑，口齒留香，賓客無不豎起拇指交口稱讚飛天茅台獨特醬香風味。

自1982年成立以來，美國四季酒業公司已成為美國最具歷史的亞洲酒類進口商之一。40多年來，他們為美國市場引進了眾多來自中國大陸和亞洲的知名酒品。四季酒業公司不僅將這些名酒帶到美國消費者的餐桌上，更成功地將茅台這一中國首屈一指的頂級白酒推廣至北美市場，讓當地民眾有機會品嘗到這一來自遠方的東方醇香佳釀。