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孫維躍腎病高血壓中心精治慢性腎小球腎炎

紐約訊

孫維躍腎病高血壓中心精治慢性腎小球腎炎。中心負責人孫維躍醫師說，慢性腎小球腎炎簡稱慢性腎炎，是各種原發性腎小球疾病遷延發展的結果。臨床上如出現蛋白尿、血尿、水腫、高血壓及腎功能減退等腎小球腎炎症狀又遷延不癒，且病程超過一年以上，即為慢性腎炎。

孫醫師解釋，絕大多數慢性腎炎病人，由於沒有明顯的臨床症狀，又沒有做尿液檢查，當症狀明顯而來求治時，已屬慢性，此為原發性慢性腎炎。少數病人，過去有急性腎炎病史，經一段時間治療和調養後，臨床症狀及尿異常消失多年，認為已經「痊癒」，但炎症卻繼續緩慢發展中。若干年後，患者因呼吸道或其他感染或勞累過度，症狀又再出現，並持續存在，這類病人已發展成慢性腎炎。

接著，孫醫師指出，慢性腎炎是一組病因多樣、病理形態不同而臨床表現相似的腎小球疾病，它們共同的表現是水腫、高血壓和尿液異常改變。在整個疾病的過程中，大多數病人會出現不同程度的水腫。尿液異常也是慢性腎炎病人必有的現象，包括尿量變化和鏡檢異常。有水腫的病人會出現尿量減少，且水腫程度越重，尿量減少越明顯，無水腫病人尿量多屬正常。當病人腎臟受到嚴重損害，尿的濃縮稀釋功能發生障礙後，還會出現夜尿量增多和尿液相對密度下降等現象。慢性腎炎病人都有蛋白尿，在尿沉渣中可以見到程度不等紅細胞、白細胞、顆粒管型和透明管型。當急性發作時，可能會有明顯的血尿，甚至出現肉眼血尿。

至於慢性腎炎的治療方案，孫醫師說，應按具體的病理類型及病人的不同病情作對應處理。慢性腎炎病人首先要注意控制血壓，因為它會加速腎功能的損害，臨床資料表明，持續性的中、重度高血壓是造成腎臟疾病惡化的主要因素。因為長時間的血壓增高會使腎小動脈痙攣、硬化而引起腎功能惡化，同時高血壓還會導致嚴重的心腦血管併發症，使病情進一步加重。所以，合理控制血壓對慢性腎炎病人來說，是很重要的事。特別重要的是使用血管緊張素轉換酶抑制劑（ACEI），和血管緊張素受體抑制劑（ARBS），其作用機制主要是抑制血管緊張素轉化酶活性，降低血管緊張素Ⅱ水準和降低受體對血管緊張素的反應，舒張小動脈而達到降壓目的。患者需積極預防和治療呼吸道及泌尿系統的感染，避免使用對腎臟有損害的藥物。有水腫的病人，可適當選用利尿劑，並限制蛋白質、鹽及磷的攝入。患者還可以使用糖皮質激素及免疫抑制劑。如果病人有高凝狀態，亦可使用抗凝藥物。

若發現家人有腎病，就要定期作腎臟檢查。即使你現在無任何病症出現，如有腎臟、泌尿系統問題，更要儘早確診盡速就醫，找腎專科醫生治療。孫維躍腎病高血壓中心醫師精治高血壓、蛋白尿、血尿、急慢性腎病、腎結石、全身水腫、糖尿病腎病、洗腎和腎移植等等。

孫維躍腎病高血壓中心接受各類醫療保險，包括老人卡及低收入醫療補助，診所地址: （1）華埠中央街 139 號 (金輪中心) 7樓703室，電話: 212-966-0808 (2) 法拉盛王子街(Prince Street) 39-16號 3樓355室，電話: 718-886-6882 (3) 布碌崙61街749號 301室（749 61st St, 3 Fl, Brooklyn, NY 11220），電話： 718-576-6678 (4) 布碌崙班森賀地段：86街2478號1樓地舖，電話：718-373-0698，敬請電話預約。

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