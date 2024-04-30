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皇后區商會為小企業推出免費專業服務台

紐約訊
皇后區商會為紐約國會第6選區推出免費小企業專業服務台
皇后區商會為紐約國會第6選區推出免費小企業專業服務台

皇后區商會 (Queens Chamber of Commerce)在國會議員孟昭文(Grace Meng)和美國小企業管理局(SBA)的支持下，為皇后區的紐約國會第6選區(NY-06)的小商家推出包括法律、會計、人力資源等的免費咨詢服務，有興趣的小企業/新公司請積極利用這項免費服務。

皇后區商會已有超過100年的歷史，是皇后區歷史最悠久規模最大的商業協會，代表1,400多家企業和150,000多名皇后區員工，是相當舒影響力的區域組織。這次得到國會議員孟昭文從國會申請到經費的支持，以及SBA的協助，以設立這一免費專業服務台，推出包括中文在內的多語種服務。

上述法律服務包括（不包括處理訴訟案件)公司啟動準備，公司合法成立，租賃和合同，收購/收購業務，公司結構、註冊和許可證，勞動法，開展家庭業務，智慧財產權與保險等等。會計服務包括公司成立，工資和簿記，法規變更/合規，稅務籌劃等。而人力資源服務包括招聘/解僱，薪酬和福利，勞動法或法規變更/合規人事政策，強制性合規培訓等。服務均由上述行業的專家提供。

這個小型企業法律服務台計劃僅適用於在國會選區NY-06經營的小型企業，郵遞區號如下: 11352, 11354, 11355, 11357, 11358, 11360, 11361, 11364, 11365, 11366, 11367, 11373, 11374, 11375, 11377, 11378, 11379, 11380, 11381, 11385, 11415, 11418, 11421, 11423, 11424, 11427, 11432, 11435，包括了大部分的皇后區。

有興趣的人士請聯絡法律服務台經理金蘇珊（Susan King），E-mail: [email protected]，電話： (516)266-2970。如果線路繁忙或在其他線路上，請留下語音郵件或簡訊。

大家亦可至下面兩個地點尋求一對一諮詢： 法拉盛華人（工商）促進會（FLUSHING CHINESE BUSINESS ASSOCIATION, FCBA)，每月第1和第3個星期二 11:00am to 2:00pm，地址： 40-48 Main St, Suite 302, Flushing, NY，敬請電話預約： (516)266-2970。市議員黃敏儀辦公室（CITY COUNCIL MEMBER SANDRA UNG, DISTRICT 20），每月第1和第3個星期四 11:00am to 2:00pm，地址： 136-21 Latimer Place, #1A, Flushing, NY，敬請電話預約： (718)888-8747。

皇后區 孟昭文 法拉盛

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