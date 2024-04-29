2024紐約國際車展KIA推出全新K4領先科技更大空間設計超級吸睛

KIA新推出的小型緊湊型轎車K4完美的設計驚艷北美市場

日前在紐約賈維茨中心舉辦的紐約國際車展KIA首次在北美市場展出全新K4經湊型轎車，這是KIA在全球首發推出了全新 2025 K4 緊湊型四門轎車。 作為Kia第四代緊湊型轎車，K4 擁有強大的一系列標配、領先科技，它提供高級駕駛輔助系統 (ADAS)，精緻以及同級領先的後排頭部空間和腿部空間 ，可用的渦輪增壓引擎可提高駕駛樂趣，GT-Line 上的標配多連桿後懸吊（2.0 和 1.6 渦輪增壓）可提供靈敏的駕駛體驗。KIA K4預計將在2024下半年在美國市場發售。

在發表會上KIA美國首席營運官兼執行副總裁Steven Center表示，全新 K4 進一步兌現了Kia致力於提供具有先進技術和更高性能的運動型轎車的承諾，在緊湊型細分市場取得成功意味著要超越客戶所需的功能，而 K4 的設計就是要超出預期。全新一代K4小型轎車以設計、科技和寬敞的新標準席捲該細分市場，

提升了人們對緊湊型四門轎車領域的連接技術和卓越風格的期望，K4 Sports標配無線Apple CarPlay 3 和Android Auto 4 以及可用的多段顯示駕駛艙，結合了近30 英寸的數位儀表 5 ，以及攝像頭提供的周圍環境視角。配備超寬頻的 Digital Key 2.0 6 、Harman Kardon 優質音響 7 、加熱 8 通風前排座椅以及寬天窗等可選用功能定義了K4 的高端形象。

全新K4採用的大膽的外觀設計，造型比例延伸到四周，與Kia「Opposites United」設計方向的宗旨保持一致，展現出強大而動感的姿態。它的總長度為 185.4 英寸，寬度為 72.8 英寸，後排乘客將享受同級領先的 38 英寸腿部空間 3 和同級領先的 37.3 英寸 3 頭部空間的乘坐體驗。 標準、垂直方向的 LED 頭燈和尾燈從旗艦 EV9 中汲取靈感，並透過前後照明標誌打造出明顯的邊緣。

新款的K4寬闊駕駛艙的核心是標準的整合式數位儀表：這是緊湊型轎車領域的首創，也是其本身的設計元素。 具有 OTA 功能的超現代連網汽車導航駕駛艙 (ccNC) 作業系統首次在旗艦 EV9 中首次亮相，投射到總面積近 30 英吋的數位顯示控制中心 9 。 ccNC 處理速度更快、保真度更高，只需在螢幕上滑動即可使用常用的快速控制。K4的動力總成是消費者強而有力的選擇。當在美國上市時，前輪驅動的K4將提供兩種動力系統選擇。 標準 2.0 升引擎可產生 147 匹馬力和 132 磅尺的扭矩，並搭配智慧無段變速器（IVT）。

全新的 K4完善並擴展了標配和可用的ADAS，包括標配後排側安全氣囊總數為8個。最新的KIA ADAS套件，套件，包括標準智慧型限速輔助系統 (ISLA) 15 、車道維持輔助系統 (LKA) 16 和具有自動停走功能的智慧巡航控制系統 (SCC w/ S&G) 17 。 K4 上可選用的駕駛員輔助技術的核心是前向碰撞避免1.5

(FCA-1.5) 18 ，該技術旨在幫助檢測 和防止在某些情況下發生碰撞，並在行駛過程中檢測車輛前方的車輛、行人和騎自行車的人。駕駛（FCA-CPC），以及在十字路口左轉時迎面駛來的車輛（FCA-JT）。 觸覺方向盤警告為駕駛員添加了觸覺警報。絕對讓車主用的安全放心。欲瞭解更多關於KIA K4的資訊，請瀏覽：www.KIA.com