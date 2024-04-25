長島文協中文學校5月5日開放日課程豐富 提供早鳥註冊優惠

長島文協中文學校開放日將於5月5日舉行，歡迎舊雨新知前來學校參觀。

長島 文協 (Chinese Cultural Association of Long Island) 的教學宗旨在於啟發學生學習中文的興趣，培養中文聽、說、讀、寫的能力，並以推展海外中文教育為目的，傳承中國固有文化為宗旨。今年，CCALI(長島文協中文學校)的開放日將於5月5日(星期日)舉行，歡迎所有已註冊或有意願的家庭都可前來參觀該校。其語言課程將展示學生的學習成果，而一些文化課程將提供小型表演供大家欣賞。所有有意願報名的學生和家庭都將在開放日獲得對該校現有的語言課程和文化課程的初步了解，另外，凡是在超級早鳥優惠日前完成報名，均可享受特別優惠，敬請家長把握。

長島文協課程時間為每週日下午：1:30 - 5:00，文化課程的時間為下午：4:00 - 5:00。文化課程可滿足學生不同興趣，提供以下課程供選擇：

1. 中國書法 ：學習中國書法藝術。

2. 中國象棋：探索中國象棋的策略和技術。

3. 中文海報設計：學習中文海報設計的基本技巧。

4. 中文歌曲：學習唱適合各年齡層的不同中文歌曲。

5. 中國舞：體驗中國傳統和現代舞蹈的美感和文化。

6. 中國悠悠球（扯鈴）：掌握中國悠悠球的技巧。

7. 中國武術：學習中國武術的基本動作和原理。

文協參與許多文藝活動，推廣文化到社區，例如長島亞裔 文化節，藉由這個機會，學生和教職員透過藝術、手工藝、舞蹈和歌唱表演來展現中華文化的內涵和傳承，也讓孩子自然而然地習慣不同文化的薰陶。

地點：

大頸南高中 (William A. Shine Great Neck South High School)

341 Lakeville Rd, Great Neck, NY 11020

現場停車方便、安全

電話：(516) 526-0549

網站：[email protected]