04月22日(週一):

● Senior Cardio Sculpt

老年人有氧運動(線下)

04月22日 10:30AM–11:30AM

Participants must be 60+

主辦:Sunnyside Community Services

https://www.nycgovparks.org/

● Kids Week: Earth Day Gardening

兒童週:地球日園藝(線下)

04月22日 11AM–12PM

主辦:NYC Parks Urban Park Rangers

https://www.nycgovparks.org

04月24日(週三)

● Family Birding at Strack Pond

在 Strack 池塘觀鳥(線下)

04月24日 9AM–12PM

主辦:Queens County Bird Club

https://www.nycgovparks.org

04月25日(週四)

●Silver Lake Park-Hero Park

Come for a hike on paved trails(線下)

04月25日 11AM–1PM

主辦:Silver Lake Park

https://sigreenbelt.org

04月26日(週五)

● We Speak NYC Conversation Group

To help people practice English(線下)

04月26日,10:30AM-12:30PM

主辦:Tompkins Square Library

https://www.nypl.org

04月27日 (週六)

● Citizenship Study Groups

公民身份學習小組(線下)

04月27日,10:30AM-12PM

04月29日,10:30AM-12PM

主辦:Parkchester Library

https://www.nypl.org

04月28日(週日)

● Kimberly Akimbo

百老汇演出《金伯利·阿金博》

scheduled to end on 4/28/2024

地址:222 West 45th Street New York,NY 10036

主辦:Broadway

https://www.broadway.com