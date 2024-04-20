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伍佰【ROCK STAR】演唱會 搖滾金神大賭場體育館

紐約訊
伍佰【ROCK STAR】演唱會，金神大賭場體育館見。
伍佰【ROCK STAR】演唱會，金神大賭場體育館見。

伍佰【ROCK STAR】世界巡迴演唱會 2024 美東站訂於5月4日（星期六）深夜一時在康州金神大賭場開唱，是美東今年最為火爆的一場華語演唱會，華人社區早已掀起搶票潮。想去現場感受伍佰 & China Blue搖滾熱浪的歌迷要把握最後的購票機會。這是伍佰相隔9年再次踏上北美舞臺，而金神大賭場體育館是全美最佳演唱會場館之一，讓伍佰粉High到極點。

伍佰是華人搖滾傳奇，1990年出道至今共發行28張個人專輯，僅台灣專輯總銷量即已累計超過五百萬張。他於於華語圈多次獲獎，1997年獲美國Billboard排行榜及合頒之亞洲最佳創作藝人獎。無論是《浪人情歌》、《挪威的森林》，還是《淚橋》、《愛你一萬年》等歌，或是因為夯劇《想見你》穿越時空而來的「Last Dance」，加上新專輯《純白的起點》，伍佰自帶氣場的現場演出，讓他在全年齡層圈粉無數。伍佰 & China Blue第14套大型巡迴演唱會【ROCK STAR】因疫情中斷三年，2023全新進化再次啟動，伍佰與China Blue重新開啟大家對搖滾樂的視野與認知。橫跨歷年專輯的曲目，讓大家窺見伍佰各時期大膽前衛的風格轉變，以及伍佰之所以成為搖滾巨星的核心力量。 被封為現場王者（King Of Live）的伍佰，最著名的就是每一首他所創作的歌曲，不管是原曲重現還是重新編曲，都會隨著每一個現場不斷演化，在每一個現場綻放出全新生命。 被封為現場王者（King Of Live）的伍佰，最著名的就是每一首他所創作的歌曲，都會隨著每一個現場不斷演化，在每一個現場綻放出全新生命。無止盡的演變讓你即使看過一百次現場，每一次依舊是全新的樣貌，不管是演唱會開場曲「海浪」，經典的「浪人情歌」、「挪威的森林」，或是新專輯「純白的起點」的歌曲，甚至是20多年後的穿越神曲「Last Dance」，伍佰在Live演出所灌注的生命力超越你的想像，也因此，他的大型演唱會絕對不只是一輩子要朝聖一次的現場，而是每一次降臨都不能錯過的現場。

伍佰說：『我唱的不是情歌，是人生。』伍佰的演唱會，就是搖滾，就是浪漫，就是人生必備經驗值。伍佰的演唱會，就是搖滾，就是浪漫，就是人生必備經驗值。走進Rock Star演唱會，讓我們跟著每一首歌唱下去，我們一起年輕，永遠不會老去，與伍佰到永久！

具體詳情請瀏覽金神中文網站mohegansun.com/888，小紅書關註@康州金神MoheganSun，微博關註@mohegansun金神，或致電亞洲市場部貴賓免費熱線：1.877.999.9977。

伍佰 & China Blue【ROCK STAR】巡迴演唱會北美站的製作單位是「環球娛樂」，VIP票價為$288，另有四檔票價$248、$198、$168、$138。網上售票：www.iemshowplace.com，查詢電話：718-888-3113。環球娛樂法拉盛電話：718-888-3113，布碌崙電話：718-437-7717。新州天洋旅遊732-819-8883。波士頓售票處尼倫電器行：617-938-8883，易通娛樂：617-786-7981。

本次演出將在5月4日深夜1點於康州金神體育館舉行，VIP票價為$288，另有四檔票價$248、$198、$168、$138，門票可於各大售票處或訪問www.iemshowplace.com網上購票，查詢請致電718-888-3113。

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