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優越健保(愛心村)VillageCareMAX聯邦保健(Medicare)綜合優選計劃

紐約訊

優越健保(愛心村)VillageCareMAX是一家擁有四十多年歷史的非盈利醫療保險機構，長期以來為有紅藍卡(Medicare聯邦醫療保險)和白卡(Medicaid醫療補助)的社區長者，以及患有某些慢性疾病的特定人群，提供包括植牙在內的、有針對性特殊需求的全面綜合醫療保健計劃。優越健保(愛心村)VillageCareMAX致力於關懷社區，為有殘障或患有慢性疾病的華裔耆老，提供高品質的醫療和護理全方位專業服務，解決健康煩惱。

愛心村法拉盛社區中心自2019年開設以來，竭力為社區長者們提供綜合性健保相關專業的服務，讓社區內的耆老就近獲取從長期護理、醫療健保到醫護用品申請的“一站式”服務，讓區內罹患多種慢性疾病的長者，能夠在社區內健康，安全又快樂的生活。工作人員能用普通話、廣東話、上海話，以及福州話，熱情耐心地為有需求的民眾解答相關疑問，並提供信件翻譯等。

作為紐約州首批綜合健保管理計劃運營者的優越健保- 愛心村（Medicare Total Advantage,簡稱MAP）為擁有紅藍卡和白卡的長者提供更專業、更具針對性的醫療健保和長期護理服務。參加會員不僅所有費用全免，每月並可以獲得高達$250的非處方藥（OTC）及食品雜貨補助。

優越健保(愛心村)與聯邦醫療保險和紐約州醫療補助簽約，不斷擴大和亞裔華人醫師以及社區華人藥房、眼鏡公司的合作，以便於更好地為居住在曼哈頓、皇后區、布碌崙和布朗士的合資格人士服務。

已經獲得長期護理資格的18歲以上人士，優越健保(愛心村)提供聯邦保健綜合優選計劃Medicare Total Advantage(HMO D-SNP)福利包括：

每月$250的非處方藥(OTC)福利和食品雜貨消費**

包括植牙在內的全年$2000的綜合牙科服務；

每年$350用於眼科年檢/眼鏡；

高達54次的針灸治療(理療無次數限制)；

無限次醫療交通接送服務，12次非醫療用途交通服務，以及高達$50,000的全球急症醫療服務等。

對於不需要長期護理和針灸的長者，優越健保(愛心村)提供聯邦保健健康優選計劃(Medicare Health Advantage Plan)福利包括：

每月$230非處方藥(OTC)福利；

每年$2000的綜合牙科服務

$1500的雙耳助聽器(每只限額$750)、以及免費年度聽力測試。

閣下是否充分利用Medicare計劃的牙科、眼科、聽力等更多福利? *保費、共付額、共保額和扣除額將會根據各人所取得的額外補助等級而有所不同，請聯絡優越健保以取得進一步詳情。

VillageCareMAX優越健保(愛心村)法拉盛社區中心地址﹕41-80 Main Street, Flushing, NY 11355(法拉盛緬街老昌發超市旁)，工作時間週一至週五上午9時至下午5時，查詢電話：1-718-517-2600。布碌崙社區中心地址：61-20 7th Ave, Brooklyn, NY 11220(七大道61和62街之間)，查詢電話：1-718-517-2650(國粵英服務)。

健保 聯邦醫療保險 福利

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