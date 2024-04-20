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雌激素決定容顏和衰老程度紅人歸—讓女人實現美麗的夢想

紐約訊
百年漢方純天然雌激素的「紅人歸」膠囊—讓女人紅顏不老的秘密
百年漢方純天然雌激素的「紅人歸」膠囊—讓女人紅顏不老的秘密

永遠年輕美麗，是每個女人的夢想，可是想要保持不老容顏，關鍵還是要從根本上去解決，換言之，就是保持雌激素的正常分泌！女人要想永保青春的話，就得想法保住漸漸減少乃至消失的雌激素，月經停止得越晚越好。雌激素賦予女人第二性征，比如乳房的豐滿，月經按時來潮等等。也就是說，雌激素可以使皮膚中的水分保持一定含量，使皮膚看上去柔嫩、細膩。所謂更年期，就是雌激素的分泌量漸漸減少，到月經終止時降到最低，這個時候大約是女性50歲左右，此時的女性完全失去了生育功能。事實上，從45歲開始，女人就進入了更年前期，卵巢機能逐漸下降，雌激素分泌減少，皮膚的含水量也隨之遞減，皺紋慢慢出現，皮膚失去以往光澤和彈性。在50歲之前，與男性相比，女性患心腦血管疾病的機會要少，這是因為雌激素的存在維護了血管的柔軟，讓女性的血管不易硬化，但雌激素消失之後，女性患這類疾病的機會就增加了，同時，骨質疏鬆開始出現，婦女大多數的腰背痛是因為骨質疏鬆所致。更年期來臨前後，還有一點最常見的變化是臉面一陣陣轟熱潮紅，情緒激動，不能控制，失眠，種種這些都是卵巢分泌雌激素減少的緣故。這個時候，補充雌激素是當務之急。人為的補充雌激素可能誘發一些癌症。比如乳腺癌和子宮內膜癌等。 西方醫學的先父希波克拉底說：人類離自然越遠離疾病就越近，離自然越近離健康也就越近。他的這一古訓已經體現在現代人回歸自然的健康準則之中。雌激素的補充完全可以通過「天然草本補充療法」來加以改善。加拿大VIKER公司的紅人歸（Sangel）膠囊，是百年漢方，是中國傳統醫學和現代科技的完美結合。紅人歸是由多種名貴中藥組成的純天然保健產品，可以營養和活化卵巢，改善卵巢微循環網，恢復體內旺盛的雌激素分泌水準，從而緩解更年期的多種症狀。紅人歸具有增強機體免疫力、補血、補氣、調理五臟功能。經高科技術提取純化的植物精華素從臟器的細胞層次上進一步作用和調養人體的五臟及生殖系統，調理和改善女性體內激素分泌，提高卵巢分泌能力，讓女性朋友像鮮花兒一樣綻放如初。「紅人歸」膠囊19年來贏得了醫學專家和權威機構的一致推薦，在北美、歐洲、亞洲、澳洲等幾十個國家獲得了一致的好評，受益的女性朋友們不計其數。如有任何問題請打專家諮詢電話﹕北美請打免費電話﹕1-888-518-7778，北美以外的國家和地區請打1-604-518-7778或上網瞭解www.vikerm.com

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