康州古董拍賣行4/27年度春拍名門家族遺產收藏品豐富 歡迎觀展競拍
位於新英格蘭的一家最大的康州古董拍賣行：NADEAU'S AUCTION GALLERY，今年春季的拍賣會將於下週六4/27上午10時舉辦，希望華人踴躍觀展和參與競拍。
該古董拍賣行信譽卓越，大多都是康州地區名門家族的遺產和收藏品，年代準確、品位高、極具投資收藏價值，是古董收藏家和愛好者每年期待又不可多得的重要拍賣會，也是近年來難得的投資收藏機會。
此次特色展品包括200 多件珠寶和銀器、120 多件精美藝術品和畫作、美國名門家族的遺產古董和歷史文物收藏品、新英格蘭高鐘、中國傢俱和裝飾配件、東方地毯等。
拍賣會預覽時間： 4/25(週四) 12:00-6:30pm; 4/26(週五): 12:00-5:00pm;
4/27(週六):9-10am，其他時間請預約。
電話：860-246-2444，email: [email protected]
拍賣會地址：25 MEADOW RD., WINDSOR, CT 06095（離Hartford僅3分鐘），電郵：[email protected]。關於此次拍賣收藏品的圖錄及全部照片，敬請覽網站：www.NadeausAuction.com。
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