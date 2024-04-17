馬豔青內科與家庭科提醒帶狀皰疹預防和治療

馬豔青女西醫內科診所，提供華裔全方位的內科與家庭科醫師服務

專精內科全科，發表過40餘篇學術論文的馬豔青醫學博士有鑑於這幾年來就診帶狀皰疹病患日增提醒僑胞，要適當減輕身心壓力和增強免疫力，歲數50歲以上的成年人，更是要多注意身體保健。目前，帶狀皰疹已有疫苗 可預防。美國疾病防治中心 （CDC）建議60歲以上的成年人接受1劑帶狀皰疹疫苗，以預防疾病及其潛在的破壞性併發症，包括皰疹後神經痛。而且，大多數保險 公司都承擔60歲以上帶狀皰疹疫苗。部分保險公司承擔50至60歲成年人疫苗。重組帶狀皰疹（皮蛇）疫苗可以預防帶狀皰疹。

馬豔青醫學博士Dr. Yanqing Ma, MD, PhD為紐約西奈山醫學院Richmond 大學醫學中心（Richmond University Medical Center）內科主治醫師、紐約皇后醫院內科主治醫師，且發表過40餘篇學術論文的馬豔青醫學博士說明: 新冠病毒疫情變化和持續發展，加上經濟環境的大變動，許多人受到巨大的身心壓力，有些是隨著年老的身體機能減弱，都促使免疫力下降，再加上冬春交接等很多外在環境都會增加身體不適。帶狀皰疹是一種常見的病毒感染性疾病，是由水痘帶狀皰疹病毒引起的急性炎症性皮膚病。在美國，每3人就有1人一生中會得此病。據美國疾病防治中心（CDC）統計，自1992年至今，65歲以上的美國老年群體中帶狀皰疹發病率增加了39%，個中原因尚不明確。又稱為皮蛇的帶狀皰疹，發病時是一種很痛，常帶有水泡的皮疹。神經痛為帶狀皰疹的一大特點，疼痛性質呈持續性燒灼痛或針刺樣劇烈疼痛，並會引起發燒、頭痛、發冷或胃部不適，其嚴重的併發症，包括有肺炎、聽力問題、失明、腦部發炎（腦炎）甚或死亡。所以此疾需要高度重視，有任何症狀都需在第一時間就醫，而預防更甚於治療。醫學界建議下列人士接種帶狀皰疹疫苗：1. 50歲及以上成年人；2.因為疾病或治療而免疫系統減弱的19歲及以上成人。接種第一劑後1 ~2個月接種第二劑(請詢問專業醫護人員以獲得指導)。此外，3.建議過去曾感染帶狀皰疹的人士，以及曾接種水痘（雞痘）疫苗的人士，均應接種重組帶狀皰疹疫苗。4.建議曾接種過另一種帶狀皰疹疫苗（活性帶狀皰疹疫苗）的人士也接種此疫苗。重組帶狀皰疹疫苗中不含活性病毒。帶狀皰疹疫苗也許可以和其他疫苗同時接種。

馬醫生法拉盛診所提供全方位的內科與家庭科醫師服務。該診所專精內科全科，內科常見病和多發病，專精一般感冒、高血壓、糖尿病、心臟病、高膽固醇、哮喘肺炎、花粉過敏、胃炎腸炎、肝炎性病、潰瘍結石、尿路感染、失眠癡呆、頭痛眩暈、內分泌失調等發燒、腹瀉。診所配備全套心肺功能檢查、胃菌檢查及各種實驗室檢查，可以從事各種預防針注射，各類體檢。

馬醫生日前擴大服務僑界，特喬遷至法盛全新的醫療大樓136-20 Maple Ave Suite 203, Queens, NY 11355 ，開診時間為每日上午9時至下午5時，週日需預約，接受多種保險，無保險者優惠。電話：718-886-7998