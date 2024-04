04月15日(週一):

● West Side Community Garden’s Tulip Festival

西區社區花園鬱金香節(線下)

04月15日-05月4日 10AM-4PM

主辦:West Side Community

https://www.nycforfree.co

● Apollo: When We Went to the Moon

「阿波羅:當我們登陸月球時」(線下)

March 26 and runs through September 2

主辦:INTREPID MUSEUM

https://intrepidmuseum.org

● The Orchid Show: Florals in Fashion

紐約植物園 時尚蘭花展 (線下)

From February 17 through April 22

主辦:New York Botanical Garden

https://www.nybg.org

04月17日(週三)

● Chinese Traditional Painting

學習國畫繪畫技巧 (線下)

April 17, 10-11AM

主辦:Chatham Square Library

https://www.nypl.org

04月19日(週五)

● Beginners One-on-One Computer Sessions

初學者一對一電腦課程 (線下)

April 19, 10AM-12PM

主辦:Throg's Neck Library

https://www.nypl.org

04月20日 (週六)

● Chinese Food & Culture Festival

中國美食節(線下)

04月20日-04月21日(週六、週日)10AM-6PM

主辦:Dragonfest Inc

https://www.dragonfests.com

04月21日(週日)

● Nature Sketching

Ages:7-12 years old

學習辨識並畫出公園裡發現的可食用植物(線下)

April 21 12:00PM–1PM

主辦:Fort Tryon Park

https://www.nycgovparks.org