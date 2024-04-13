許英中醫學教授淺談中醫治療腎性水腫

許教授在為患者針灸

法拉盛 王子街39-07「國醫堂」高級中醫診所為「美國替代醫學中」最有效的中醫治療診所之一。由范樹國、許英中醫師主理。兩位教授從事中醫工作五十餘年，臨床經驗豐富。在美國創辦紐約法拉盛王子街39-07「國醫堂」高級中醫診所。「國醫堂」的中醫治療具有見效快，療效高，效果好，無痛苦，從根治，費用低的特點。

許英中醫學教授介紹說，腎臟功能疾病導致的水腫稱為腎性水腫。中醫學統稱“水腫病”，其中慢性腎衰竭引起的水腫屬於中醫“痿證”“水腫”“癃閉”“尿濁”等范疇。

主流醫學中水腫是腎臟疾病最常見的癥狀，輕者眼瞼和面部水腫。有的人可能不見浮腫，僅有體重增加或在清晨眼瞼稍許腫脹。重者，可見全身明顯水腫，甚至有胸、腹腔積液，可能導致體重增加數十公斤。最常見指凹性水腫（即用手指按下去你會看到出現凹陷）。

最常見的應該是指凹性水腫，除水腫外，腎臟疾病還會出現尿液的變化，比如血尿、蛋白尿、少尿等，同時血壓也會升高。

造成腎性水腫的原因一般分為兩類：一類是腎小球濾過下降，組織間隙中水分滯留，此種情況多見於腎炎，水腫一般是從眼睛顏面部開始。另一類是由於大量蛋白尿導致尿液中血漿蛋白過低所致，水腫從下肢部位開始。病機是人體內所需的蛋白質會隨著尿液排出，導致身體血漿內蛋白質含量減少，從而滲透壓降低造成了身體浮腫。腎炎和腎病，雖然是一字之差，卻是兩類不同的腎病。腎性水腫既是腎臟疾病的主要表現，又是診斷的重要線索。所以，臨床上要重視對水腫的診斷和治療。

中醫學認為腎臟是身體氣化、輸送、排泄體內水分的主要器官。當腎臟患病致使水分不能正常排出體外，瀦留在體內就出現水腫。與水液代謝關係最為密切的臟腑是肺、脾、腎。這三個臟器的功能失調，肺失宣通布散津液的功能，脾失運化水濕的功能，腎失氣化水的功能，水濕瀦留形成水腫。因此，治療水腫，中醫以宣肺、健脾、溫腎為基本原則。

中醫治療水腫病的常見中醫證型分類治療有： 1、風邪犯肺，顏面浮腫。治宜：疏風解表，發汗消腫。2、氣化失常，水濕內停。治宜：溫陽化氣 利濕消腫。3、肺氣虛弱，痰飲水泛。治宜：補肺益氣，祛飲消腫。4、脾陽虛弱，下肢水腫。：溫脾利水，除濕消腫。5、腎陽衰微，漫身水腫。治宜：溫腎壯陽，化氣行水。

作為“美國替代醫學”最有效醫學體系之一的紐約法拉盛王子街39-07「國醫堂」高級中醫診所，特別精治以下方面的疾病： 1、經多種方法久治不愈的疑難痼疾（俗稱絕癥）。2、主流醫學檢驗出屬於免疫系統、內分泌系統、神經系統和消化系統主流醫學無法治愈的疾病。3、感染病毒所致的疾病和大多數由病毒形成的癌癥。4、其他醫療體系沒有有效藥物治療的疾病。5、病人自覺非常痛苦，現代科學儀器檢測 不出任何原因的疾病。6、中醫長壽養生：將人體內、外組織結構和內臟各大功能系統提高，達到年輕化、緩衰延年、健康長壽的目的。「國醫堂」力爭將人類壽命延長至本該有的120歲以上。

長期醫療實踐證明，任何一種醫療體系不可能包治天下疾病；一名醫生不可能治愈所有患者。法拉盛王子街「國醫堂」抱著“醫者父母心”中華文明的理念，歡迎民眾致電預約、諮詢、瞭解相關治療服務。電話：929-607-3738，診所地址：39-07Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354。網址：https://www.guo-yi-tang.com（欲了解詳情請上本網站查詢）