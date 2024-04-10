Juliet陰道重塑術 重塑少女般的青春魅力

Juliet陰道重塑術-茱麗葉鐳射治療後明顯看到陰道內壁組織的增厚和緊緻。

法拉盛 名醫李綺梨婦產專科醫學博士親自主理的「法拉盛醫美中心」，透過李醫師的專業，幫助女性們由內而外煥發美麗與魅力。

有關婦女朋友有興趣的茱麗葉鐳射：Juliet陰道重塑術，她表示，二分之一的女性有著私生活健康方面的症狀，例如與緊緻度相關的尿失禁、乾燥、陰道鬆弛或者缺乏感覺等狀況茱麗葉鐳射陰道修復術是恢復女性活力最溫和的解決方案，其具備快速、無痛、安全、不需停工和無需麻醉等特點。

茱麗葉鐳射陰道修復術解決了一般陰道修復手術所面臨的停工需求以及手術風險的問題。以下是她提供Q＆Ａ回覆大多數人的疑問

什麼是茱麗葉鐳射陰道修復術？

茱麗葉是運用了微鐳射系統的最溫和，有效的陰道年輕和改善陰道緊緻度的最新技術。雷射脈衝的特殊可深入組織，精確刺激陰道組織中膠原蛋白和彈性蛋白的新生成，修復和恢復女性的婦科健康。茱麗葉鐳射陰道修復術有著快速安全的特性，手術所需時間不到15分鐘，無需麻醉即可完成。它已經改變了全世界成千上萬個女性的生活。

茱麗葉鐳射引導修復術有什麼作用？

隨著更年期以及例如癌症 治療相關的激素治療，使女性陰道內裡變薄和萎縮，並可能同時出現乾燥、瘙癢、分泌物和斑點而導致的性交疼痛。茱麗葉鐳射陰道修復術可以修復內環境，使陰道內壁恢復活力，提高舒適性，深層刺激促進膠原蛋白生長，強效收緊，提升敏感度及潤滑性，減少不適感。茱麗葉鐳射陰道修復術同時可以作用於陰道外觀，外陰塑形及收緊和收縮內陰唇。

需要多久可以看到治療效果？

顧客通過茱麗葉鐳射陰道修復術可以立即感受到治療效果。在一個月的時間裡陰道內壁持續恢復活力，深層刺激促進膠原蛋白生長，強效收緊，提升敏感度及潤滑性。

李綺梨醫師在醫美領域的獨特優勢，在於她累積了27年的豐富臨床經驗，擅長聆聽且具備高度理解力，十分理解女性對於美感與信任感的重視。在私密療程上，李醫師處理各類高難度私密手術、更年期障礙治療、荷爾蒙療法等遊刃有餘；在顏值保養上，李醫師對於各類電音波、肉毒玻尿酸、黃金射頻微針等針劑類施打也都駕輕就熟。

有關詳情，請親洽法拉盛醫美中心(Flushing Medical Spa)地址：136-20 38 Ave, #5D, Flushing, NY 11354（法拉盛飛越皇后5樓D座）。預約電話：718-539-3366，營業時間：每天上午10點至晚上7點（周日和假期需要預約）