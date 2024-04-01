聯合健保慶亞裔市場成立30周年

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近日，聯合健康保險為慶祝博根亞裔 資訊中心的新擴建落成舉行了開幕儀式。該中心位於新澤西州 帕利塞茲公園，將為亞裔社區提供更多的客戶服務和健康教育活動。博根亞裔資訊中心將提供包括紅藍卡 醫療保險、個人和家庭醫療保險以及僱主醫療保險等計劃的諮詢支持。這是聯合健康保險在新澤西州的第二個亞裔資訊中心，訪客可以使用中文、韓文等語言與客戶服務專員交流。

開幕當天，超過百名社區賢達和聯合健康保險高層主管參加了擴建落成活動。聯合健康保險全美亞裔市場副總裁羅光甸先生在致辭中表示：“我們樂見聯合健康保險亞裔市場成立30週年，我們的亞裔市場始於1994年在紐約市華埠社區，現已發展至全美5個州，擁有14個亞裔資訊中心，其中包括新澤西州的兩個。我們擴建的博根亞裔資訊中心將為博根地區民眾提供所需的客戶服務和支援，幫助他們更深入了解健康福利 和社區服務。我們期待與社區組織合作，共同促進社區民眾的健康生活。”

新澤西州居民可以到訪這個資訊中心，或位於愛迪生的另一個中心，了解計劃承保選項，或參加中心舉辦的健康講座。不論您有任何醫療保險方面的問題，或想了解是否有資格申請政府補助，如PAAD和Senior Gold（由州政府補助的處方配藥補助計劃）、聯邦醫療保險 免保費計劃（MSP）、低收入能源補助計劃（LIHEAP）等，我們都歡迎您親臨資訊中心，讓專業友善的客戶服務人員為您提供幫助。同時，我們的持牌保險代理人將協助有需要的人士加入聯合健康保險僱主醫療保險以及個人和家庭醫療保險（平價市場醫療保險），並幫助審閱相應的福利和資格。

聯合健康保險在新澤西地區的醫療網絡包含125家醫院、超過43,500名醫生和其他醫療服務專業人士。欲瞭解更多資訊，請瀏覽www.uhcAsian.com。紅藍卡受益人和提供照護者可瀏覽www.MedicareMadeClear.com獲取有用資訊，或發送電郵至[email protected]。

聯合健康保險致力於幫助民眾過上更健康的生活，簡化健康護理事宜，滿足消費者健康和保健的需求，並與醫療護理提供者建立互信關係。聯合健康保險提供完善的個人、僱主、聯邦醫療保險（俗稱「紅藍卡」）和醫療補助（俗稱「白卡」）等全方位健康福利計劃，並與全美超過150萬名醫生和專業護理人員、七千家醫院和其他護理設施直接簽約。聯合健康保險還通過在南美州擁有和營運的醫療護理設施為當地居民提供健保福利及照護。聯合健康保險是多元化健保公司聯合健康集團（UnitedHealth Group）（紐約證券交易所代碼：UNH）旗下的企業之一。如欲瞭解更多資訊，請訪問聯合健康保險的官方網站www.uhc.com，或在領英（LinkedIn）上關注UnitedHealthcare。計劃由聯合健康保險公司（UnitedHealthcare Insurance Company）或其相關聯機構之一提供保險。與聯邦醫療保險（Medicare，俗稱「紅藍卡」）相關的上述公司均為聯邦醫療保險的合約方，並是D部分贊助商的Medicare Advantage組織，並獲得聯邦醫療保險的批准。如果您在訪問或會面期間需要特殊支援，請致電1-800-801-1900。