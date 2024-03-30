藍光眼鏡、護眼燈… 控制孩子近視需要這些手段

百康仁德集團集團眼科黃妙怡醫生，擅長對於近視管理、糖尿病視網膜病變、青光眼、黃斑變性和眼部疾病。

隨著電子產品的普及，青少年近視越來越普遍。一些家長購買了藍光眼鏡、護眼燈等護眼產品，希望幫助孩子預防和控制近視。這些產品真的有用嗎？

紐約百康仁德醫生集團的眼科醫生黃妙怡（Miuyi Wong, OD）表示，遺傳是青少年近視的一大原因。如果父母雙方都是近視，應該留意孩子的視力發展。另一方面，長時間、近距離用眼，也會增加孩子近視的風險。新冠疫情 期間，不少孩子因為長時間使用手機、電腦等電子產品，近視度數有高達100至200度的增長。

在發育期間，隨著孩子眼球的發育、眼距的增長，近視也會進一步加深。特別是8歲以下的孩子，近視度數的增加尤為迅速。而高度近視（600度以上）者的眼球就像吹大的氣球 ，視網膜會因眼球增大而變薄，存在剝落的風險。一旦視網膜剝落，即使接受手術修復，視力也無法逆轉。此外，高度近視的患者還會面臨青光眼、白內障等眼部疾病的風險。因此，及早干預和控制近視非常重要。

目前，控制青少年近視的方法主要有三種：一是在每晚睡前使用低濃度的阿托品眼藥水，通過擴大瞳孔、解除眼睛聚焦的方式控制近視。這一方法一般用於4到10?的孩子，並可能會出現視力模糊、光敏感等副作用。

二是矯正近視的軟性隱形眼鏡，包括MiSight和NaturalVue等品牌。此類隱形眼鏡需要白天佩戴，晚上摘除，每日一換，多用於8歲及以上的孩子。

三是硬性的角膜塑形鏡，包括OK鏡。這類鏡片同樣適用於8歲及以上的孩子，需要在夜間睡覺時佩戴8至10小時，白天取下。但它不適用於近視度數在600以上，或散光在1.75以上的患者，不僅達不到預期效果，還可能因鏡片容易滑動而造成不適。

黃妙怡醫生溫馨提醒家長，佩戴普通眼鏡可以幫助孩子看得清楚，但不能干預近視的發展。孩子的近視度數基本會有每年50度的增長。另外，市面上一些聲稱可以護眼的產品，如護眼燈、藍光眼鏡、眼部按摩儀、潤滑滴眼液等，最多只能起到幫助眼睛放鬆，讓眼睛更?舒適的作用，并不能真正控制近視。

還有一些家長寄希望于孩子在成年後接受近視鐳射手術，以“徹底矯正”近視。此類手術的是切割掉一部分角膜基質層，以改變光線進入眼球的角度。手術後患者仍有近視復發的可能性，并且由於眼距并沒有縮短，患者視網膜剝落和罹患其他眼部疾病風險仍然很高。因此，有效控制近視才是關鍵。

眼科黃妙怡醫生畢業於紐約州 立大學視光學院，擅長於近視管理、糖尿病視網膜病變、青光眼、黃斑變性和眼部疾病等。黃醫生現在百康仁德旗下的三家診所看診。地址：布碌崙 61街749 號6樓，電話：（718）362-6311；地址：布碌崙86街1865號，電話：（718）362-6311；地址：唐人街包厘街（Bowery）94號2樓，電話：（646）570-1033。