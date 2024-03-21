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永續綠能將引領世界前行 PES光子能量系統化解全球能源危機

紐約訊
PES光能模組有多種規格，採分散式模組，可根據電力需求輕鬆靈活地進行規劃。
PES光能模組有多種規格，採分散式模組，可根據電力需求輕鬆靈活地進行規劃。

日前在紐約市舉辦的PES發佈會現場，Wavja Inc. Co-Founder Shereen Chen展示了即將在今年秋季推出的能源矩陣。一組9顆光能模組（20X20cm)能讓運輸電子卡車無限哩程進行長途運輸，另一模組則可以讓七人座飛行計程車長時間滯空飛行不需充電。

由美國Solmet LLC & Wavja Inc. 共同研發的PES (Photon Energy System ），從智能設備、無人機和電動車都可在不充電情況下長時間運行，也可供應住宅大樓、商業中心和工業工廠用電需求，並可支援電力公司電網、垃圾處理和各種公共設施等大量電力問題。重點是不會對環境造成污染，所有材料都可回收，是一種全新的乾淨能源。

目前PES有數種規格，3cm的主要負責移動設備、電動機車、電動汽車、飛行汽車、無人機、運輸工具等。6cm的主要負責家用住宅、智慧建築、公共交通工具、重型運輸車、電動飛行巴士、遊艇和水面潛行器等。10cm的主要用於工業工廠、商業大樓、科技園區、海水淡化廠、垃圾處理廠、發電廠、飯店、遊樂園區等。

在現場展示中，我們看到了在模擬太陽光下測試結果，為傳統太陽能的20倍輸出功率。更令人驚訝的是在手電筒或室內光照射下，同樣能產出極強的電力。Wavja Inc. 執行長Joseph Hu進一步說明，太陽光和人造光加起來可達24小時全天候供電，是世界上第一種真正的永續綠能

由於溫室效應和極端氣候的快速變化，世界正面臨一系列嚴重災害。例如雨季地區的乾旱和森林火災，以及夏季氣溫的冰凍天氣。各國面對極端氣候升溫趨勢，如何建立韌性、可執行性、可負擔性的資源與能源系統，將決定綠色轉型的速度。該公司提出的人工智慧無人機PES滅火材料可以長時間巡邏森林，並在發現火災後立即撲滅。

您的未來，是我們的使命！Wavja Inc. 專業技術創新服務，客製化諮詢，提供客戶支援計畫並實現永續發展。Wavja Inc.期待與您攜手合作，共創美好未來。

請聯繫Wavja Inc.：Email:[email protected] 或瀏覽 : www.wavja.com

Wavja Inc. 執行長Joseph Hu (左)及共同創辦人Shereen...
Wavja Inc. 執行長Joseph Hu (左)及共同創辦人Shereen Chen (右)分別展示並解說PES各規格功效。

綠能 紐約市 電動車 人工智慧

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