賽斯催眠中心 淺談催眠術與安慰劑

催眠師是美國勞工部 認可的專業行業（勞工部檔號D.O.T.079.157.010），美國醫學、心理學教課書內設有催眠療法，是美國醫學會、心理學會認證的有效療法，被廣泛運用於醫學醫療、康復、中醫、按摩推拿、保健等行業。對於醫療界所謂的安慰劑效應（placebo effect），中心陳老師以其專業的催眠術深入淺出安慰劑對人體的療效。

該課程由美國國家催眠師協會認證的催眠師老師陳俊賢親自授課，中文主講，理論結合實際，課堂練習豐富多彩。陳俊賢老師具有氣功背景，自2018年起從事催眠專業，擅長能量點按推催眠法，積極推動美國華語催眠事業發展，深受國家催眠師協會的高度評價和廣大學員的讚譽。該課程培訓結束時，學員可使用中文考試，通過考試後即可獲得由美國國家催眠師學協會NGH核發註冊的全美催眠師證照，獲證快、終身有效，是在美華人 學習專業技能、工作與開業的最佳選擇。學員獲取證照後，陳老師亦會指導工作和協助獨立開業。

一般認為催眠術是神秘或不可思議的，但簡單的說，催眠術僅僅是改變信念的練習。也就是我們人生中需要的健康，自主，豐盛，及富裕是可以借由催眠術的運用-改變意識信念，我們想要的就可以擁有。許多研究證明病痛源於心念失衡，概念偏差，壓抑不開心。催眠術是有效的心念、意識、能量療法、易學、無副作用。催眠術是改變信念，調整心智的練習，適用任何狀況。

醫療界正在發生一件大事：為什麼安慰劑效應（placebo effect）在醫療界是一個謎？為什麼越來越多的醫生給稀有病患，晚期病人和癌症 患者開安慰劑?但是卻有神奇的療癒功效。所謂安慰劑效應是指，當大腦認爲虛假的治療是真實的，從而導致真正的療癒時，就是安慰劑效應。換句話說，安慰劑效應指的是一種現象，即一個人在接受了惰性（假的）治療或干預（如糖或維生素片）後，其病痛出現了積極的改善或結果。很多人，很多機構研究，為何安慰劑有如此的神奇療癒威力？理由何在？！在眾多研究的結果中，安慰劑效應有下列特點：1. 在越來越多的臨床試驗中，安慰劑被證明比真藥更有效。2. 安慰劑的效果超過了許多真實藥。研究人員發現，在藥物試驗中，超過一半的治療效果可歸功於安慰劑的成效。3. 隨著信念對身體的影響力越來越大，一些藥物在臨床試驗中難以超越安慰劑。這些發現表明，心念/信念在治療方面具有非凡的力量。這就是催眠術效果。舉一個例子，《安慰劑療法》，作者莉亞•格蘭傑Lia Grainger，刊載於《讀者文摘》英文版，2022年9月。這篇文章分享了邁克爾•沃拉德（Michael Wharrad）的故事，他在一項藥物試驗（Drug trial）中體驗了帕金森症狀的顯著改善，卻發現他服用的是安慰劑。那篇文章還強調了Troy Mack的案例，他通過服用安慰劑，但卻能減輕他劇烈的下頜疼痛。文章指出上述三個安慰劑效應特點。這再在證明意識/思想/信念的真實力量-現在的科學家已經開始相信「意念」會影響物質-但被大多數人忽略了。陳老師說，要得到我們人生中所要的健康，自主，豐盛，及富裕是可以靠改變信念而得到的。改變信念，這樣的練習就是催眠術的運用。持有催眠師執照者的基本技能是催眠自我，再是催眠他人獲得他們所要的。這是人生必學的功課。我們把自己催眠成現在的樣子。 如果我們有不滿意的或有待改進的，通過改變我們自己的信念，我們可以成為我們要的那樣。 要達到人生的目標，學習催眠術是正確的方向也是大趨勢。

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