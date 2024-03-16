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植物性天然多巴胺―優腦康NeuroCare Advance 營養健康腦細胞 有助改善協調性

紐約訊
由左至右：植物性天然多巴胺「優腦康」NeuroCare Advance，營養健康腦細胞，並具有神經保護作用，有助改善協調性。關寧片(改善關節健康)、力復康(助升免疫能力)和蝦青素(抗氧化/叮護視力)。
由左至右：植物性天然多巴胺「優腦康」NeuroCare Advance，營養健康腦細胞，並具有神經保護作用，有助改善協調性。關寧片(改善關節健康)、力復康(助升免疫能力)和蝦青素(抗氧化/叮護視力)。

多巴胺是大腦神經系統一種重要的神經遞質。據研究資料所得很多神經系統疾病，如帕金森病、抑鬱症、老年性認知障礙等，與多巴胺的減少或缺乏有關。現時全球已有近700萬的帕金森患者，帕金森已成中老年人健康的“第三殺手”。左旋多巴可以通過增強多巴胺的生成和保護多巴胺神經元來改善帕金森病患者的症狀。　　

美國活力優品Health Value研發、生產的【優腦康】NeuroCare Advance，由絨豆籽（Velvet Bean Seed Extract）、薑黃（Turmeric Curcuminoids）等多種植物提取物組方而成。研究表明，絨豆籽提取物含有左旋多巴，是一種具有神經保護作用的物質。

帕金森病最近幾年在病因研究、藥物研究，手術治療以及生物標誌物研究等方面，獲得一些有趣的進展。有研究指出，帕金森病可能與生物學、遺傳學和環境因素有關。一些手術科技，如腦深部刺激術（DBS），可以在一定程度上改善帕金森病患者的運動功能和生活質量，正在用於帕金森病患者的治療。　　

認知障礙和步態障礙是帕金森病中出現的兩種嚴重影響患者生活質量的症狀。在藥物治療比較到位的基礎上，通過適度運動可以改善帕金森病患者的認知功能，步態和情緒。帕金森病患者常見的運動形式包括有氧運動、力量訓練和柔韌性運動。有氧運動有益於老年人的大腦功能，已經成為中外學者的共識。　　

患者的健康認知對帕金森病、老年癡呆等疾病的治療和症狀改善至關重要。治療帕金森病等疾病是一項綜合性的工作，綜合了藥物治療、手術治療、生活方式干預、心理治療等多種因素。藥物治療和手術治療是常用的治療方法，可以幫助緩解症狀和改善生活質量。同時，通過改善生活方式，如運動、飲食、睡眠、社交活動等，可以幫助患者更好地應對疾病，提高生活質量。總之，帕金森病的治療是一項系統性的工作，需要綜合考慮多個因素，並在醫生的指導下進行。

美國活力優品Health Value除優腦康外，還有關寧片(改善關節健康)、力復康(助升免疫能力)和蝦青素(抗氧化/叮護視力)健康產品，欲瞭解更多產品資訊及網購，請鏈接網頁: HealthValueUS.com瀏覽查看。或於美東時間上午九時至下午六時致電諮詢訂購熱線：1-631-722-1058（講中文請按2）。或可逕自到以下專賣店洽購，法拉盛緬街置地藥房(41-70 Main St.,)、中國街大藥房(13-17 Elizabeth St.,)、曼哈頓仁健大藥房(118 Mott St.,)。

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