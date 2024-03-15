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秦凌會計師全方位專業稅務平台 提供稅務、投資、貸款、地產、保險專業服務

紐約訊
秦凌會計師經驗豐富，為納稅人合法省稅。
秦凌會計師經驗豐富，為納稅人合法省稅。

秦凌註冊會計師擁有豐富的稅務規劃及財務管理經驗，專精地產稅務，為公司及個人提供量身訂製的稅務規劃、稅務申報等服務，提醒僑胞報稅截止日期: 04/15/2024。

秦凌會計師為您總結出2023 年新稅法供僑胞參考：

標準抵扣額：單身$13,850, ，家庭 $27,700,， 戶主 $20,800

生意用車標準英里: $0.655/英里；

海外收入免征額:$120,000

IRA 退休帳戶: $6,500 或者 $7,500 如果 50 歲以上

401(k) 帳戶: 最高可投入 $22,500 或者 $30,000 如果 50 歲以上，

工作所得退稅: 最高 $ 7,430(家庭合報，3個或以上小孩)

最高 $ 6,604 (家庭合報 2個小孩 )

最高 $ 3,995 (家庭合報 1個小孩 )

小孩退稅: 1-16 歲，每個孩子 $2,000

大學學費減稅優惠： 前4年可享受最高$2,500，機會教育減稅優惠

社安工作點數： 最底 $1,640/工作點數

學生貸款利息抵稅：最高$2,500

贈予$17000，不用申報。

秦凌會計師對地產方面稅務十分了解，同時擔任聯邦國稅局(IRS)授權稅務代理人 (Enrolled Agent)。秦凌會計師事務所同時提供包括個人電子報稅、稅號申請、公司稅務、人工稅、營業稅、公司成立/變更/解散、電腦簿記、財務報表、稅務計劃(Tax Planning)、處理國稅局/州政府稅務信件等各種稅務疑難雜症的服務。

紐約地產相較於其他投資方式，具有穩定成長(盈利)、變現率高、好脫手等優點。秦凌擁有多年地產相關稅務財務經驗，可為欲購屋的民眾依照個人財務狀況或公司發展計畫，制定房產投資規劃。為了提供全方位服務，持有地產經紀執照的秦凌可依您的需求提供適合的房源，親自帶您前往看房，並協助購房的各種煩瑣程序。秦凌能根據您喜愛的區域，找到性價比最高的房產。而對於投資客來說，秦凌則能依據您/公司的預算，找到合適且回報率相對較高的物業，幫您打造最理想的投資方案。

秦凌指出，透過銀行貸款購房，從金融投資的角度來看，是有相當獲利空間的。她擁有眾多銀行貸款資源，幫您申請並完成購屋貸款等各種手續，不僅提供房屋貸款、投資物業貸款、外國人貸款，另有 SBA 聯邦小型企業商業貸款可幫小商家創業及拓展生意。此外，秦凌還為華人社區提供各類商業保險、餐館、零售店、指甲店、辦公室、倉庫、裝修建築公司、商用住宅，以及家庭住宅房屋保險，包括康斗及 coop 公寓等各類住家保險，提供報價至協助索賠的一條龍服務。

秦凌會計師事務所上午 8:30 至晚上 8:30，電話：718-888-7918，地址：136-31 41st Ave., Suite 5A (Madison Tower), Flushing NY 11355(百利停車場對面麥得盛大樓 5 樓A)，電郵： [email protected]

貸款 投資 保險 退稅 報稅

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