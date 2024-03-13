慶祝婦女歷史月 林敏楓 （Ming Rivera）分享 職業、財務和取得成功

婦女歷史月是一個大家齊聚一堂慶祝和認可婦女多年來所取得的成就和貢獻的時刻。在這個婦女歷史月，我們採訪了摩根大通 的區域經理林敏楓，她負責管理整個紐約市 的業務關係經理團隊，致力於幫助小型企業發展。 她討論了她的職業生涯，分享了管理財務的技巧以及其它成功的建議。

1) 您在整個職業生涯中取得成功的關鍵是什麼？

堅持不懈、不斷學習以及勇於尋求不熟悉的經歷對我的職業生涯至關重要。 透過個人經歷，我學會了不要害怕回饋。 儘管最初感到不舒服，但擁抱它促進了我的職業成長，並將我塑造成一個更好的領導者。 向他人提供建設性回饋已成為不可或缺的一部分，為集體成長和成功創造支持的好環境。

2) 回顧過去，當你剛開始職涯時，你希望知道的一件事是什麼？

回顧我過去的經歷，我希望自己能夠理解自信和人際網絡的重要性。 我以個人銀行家的身份加入摩根大通，沒有大學學位，從中國搬到紐約，口音很重。 儘管知道我想獲得學位並提升我的職業生涯，但我經常猶豫是否要尋求不同的職業機會。 我選擇在幕後勤奮、安靜地工作，直到機會出現。

為了促進個人和職業的更大發展，我採取了果斷的措施 — 日以繼夜地學習以獲得大學學位。 我學會了接受自己的口音，專注於改進自己的發音，並向鼓舞人心的女性導師尋求指導，她們鼓勵我認識到自己的優勢。 當我學會打破自己的外殼時，我抓住了演講機會和社交活動，向大大小小的聽眾發表演講。 最終，我被晉升為摩根大通的執行董事，擔任區域經理，負責管理紐約市的業務關係經理團隊，幫助小型企業發展。 今天，我充滿力量和自信 — 這證明了自信轉變的力量。

3) 對於女性掌控自己的事業和財務有哪些建議？

對於個人職涯發展，有一些對我很有幫助的建議。 首先要對您的財務和職業目標有一個清晰的願景 — 毫不猶豫地談判以獲得更好的薪水和晉升；大聲說出您的需求。

持續的自我投資 至關重要。 我透過培訓和人脈積極提高我的技能，確保我參加活動以獲得更大的知名度。 建立強大的支持網絡對我來說至關重要。 我周圍都是導師和領導者，他們為我職業發展提供了寶貴的見解。

4) 在您的職業生涯中，誰塑造了您？ 那個人是如何激勵您的？

在我的職業生涯中，我見過許多女性導師和經理，她們在我的成長中發揮了至關重要的作用。 他們鼓勵我勇敢、大膽地說出來並不斷提高我的技能，向我展示我可以取得比我最初相信的更多的成就。

我建議在你的社區中尋找強大的導師，因為他們的見解可以幫助你磨練你的技能並找到你的聲音，就像我為我所做的那樣。 如果沒有邀請我參加演講機會的導師，我可能永遠無法走出自己的外殼。

5) 人們如何參與慶祝和支援工作中的女性？

為了慶祝和促進對工作中女性的支持，高階領導者必須支援女性的社交和學習活動、提供職業建議並認可女性的成功。

作為摩根大通女性流動資源小組的光榮成員，我發現與女性同胞建立聯繫、獲得職業發展見解以及為處於職業生涯早期階段的女性提供指導是有價值的。 這個平臺使我能夠分享我的知識和經驗，幫助年輕的專業人士根據我在多年工作中學到的經驗教訓建立自己的基礎。

摩根大通贊助內容