紐約幼獅青少年管弦樂團 23日舉行師生才藝演奏會

紐約幼獅青少年管弦樂團舉行的2023年耶誕音樂會，請到州眾議員金兌錫（右立者）蒞臨聆賞並致辭鼓勵。

紐約幼獅青少年管弦樂團(YOUTH ORCHESTRA, CYCNY)23日舉行師生才藝演奏會，為2024年度四場盛大音樂會拉開序幕，敬請愛樂人士及各界撥冗出席。

今年該團首先登場的大戲是師生才藝演奏會(Student and Faculty Concert 2024)，訂於春暖花開的3月23日周六下午4時舉行，地點在法拉盛 臺灣會館（Taiwan Center），免費入場，地址： 137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354。另一場也是在臺灣會館舉行的音樂會（Taiwan Center Concert 2024），舉行時間選在和風拂面的5月18日周六晚上7時，免費入場，地址如前所示。至於該團年度最大盛事莫過於林肯中心音樂會（Lincoln Center Concert 2024），時間選在玫瑰盛開的6月8日周六晚上7點半，憑票入場，地點: Alice Tully Hall, Lincoln Center，1941 Broadway, New York, NY 10023。至於年底重頭戲則為耶誕音樂會（Holiday Concert 2024），時間是普天同慶時節的12月15日下午4時，免費入場，地點： 158初中大禮堂（Marie Curie M.S. 158 Auditorium），4635 Oceania St., Bayside, NY 11361。

該團指揮暨音樂總監（Music Director）為鍾啟仁（Chijen Christopher Chung）、行政總監（Executive Director）為張俊生（Chunsheng Jason Chang），而藝術總監（Artistic Director）則由方秀蓉（Patsy Chen）出任。

紐約幼獅青少年管弦樂團上述各項音樂會由紐約市 文化基金協會及紐約市議會黃敏儀指定贊助，綠洲基金會、莊松河醫師基金會、The Jatain Foundation、中華民國 僑務委員會、駐紐約台北經濟文化辦事處、紐約華僑文教服務中心、紐約第一銀行、華美銀行、林口印刷、普利斯商務網路等亦有贊助。

幼獅樂團網址： www.YouthOrchestra.com，電郵：[email protected]，詢問：347-306-2511、917-912-8288。