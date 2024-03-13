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Citi獨家新春優惠倒數計時 把握時間儘快加入

紐約訊
贈品圖示並非實際尺寸。金墜不包含金項鏈。所有金墜、金手鐲及「龍運鼎盛」金擺飾均為Citi為2024年新春促銷活動獨家設計。每件24K純金「遊龍戲珠」金墜及24K純金「黃金火球」金墜中的珍珠顏色可能會有所不同。
贈品圖示並非實際尺寸。金墜不包含金項鏈。所有金墜、金手鐲及「龍運鼎盛」金擺飾均為Citi為2024年新春促銷活動獨家設計。每件24K純金「遊龍戲珠」金墜及24K純金「黃金火球」金墜中的珍珠顏色可能會有所不同。

為了祝福客戶新春添金增祥瑞，不論新或現有的Citi客戶，只需加入並完成合格銀行業務，便可獲享Citi 2024年新春促銷活動精心設計的贈品。此促銷活動於2024年3月30日截止，請儘早參加。

龍作為亞洲傳統文化的象徵，既代表著力量與權威，又寓意好運與智慧。Citi理解龍的獨特寓意，將這一富有象徵意義的元素融入到Citi專為2024新春設計的獨家尊貴贈品中，同時致力於賦予客戶實現財務目標和夢想的力量。

客戶只需加入Citi此項新春促銷活動，並完成合格銀行業務後，根據合格存款的金額，將有機會獲得以下一項或更多精心設計的贈品：

-Yuna Cheong創作的「龍運鼎盛(Dragon Peak)」24K純金擺飾：象徵著事業鼎盛，財運亨通。

-「龍光粼粼」18K金金墜： 蘊含著龍光的璀璨與智慧。

-「龍氣勃勃」24K純金金墜：寓意著生機勃勃，力量無窮。

-「遊龍戲珠」24K純金金墜：代表著自由自在，收獲豐碩。

-「龍力無窮」24K純金加銀手鐲：象徵著龍的力量無窮，守護財富。

-「黃金火球」24K純金金墜：代表事業如火如荼，光芒四射。

-「騰龍運來」24K純金金墜：象徵著新的一年，好運如祥龍騰飛。

-「金龍逐火球」24K純金金手鐲：與龍共舞，帶來勝利。

以上獨家特別贈品不僅設計工藝巧思精湛，更蘊含豐富的文化內涵，極具紀念意義。Citi期盼新年的到來，祝福大家都有充滿繁榮、希望與和樂的一年。

此促銷活動於2024年3月30日截止。立即行動，請親臨您當地的Citi分行，或上網至citi.com/LunarNewYear瞭解詳情。

Citi 為全球主要的金融服務公司，擁有約近2億個客戶帳戶，營業據點遍佈世界160多個國家和區域。Citi為消費者、企業、政府和法人提供廣泛的金融產品與服務，包括客戶銀行服務與信貸、企業與投資銀行、證券經紀、交易服務和財富管理。更多資訊，請瀏覽 www.citigroup.com。

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