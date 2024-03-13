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世界最大遊輪ICON OF THE SEAS首航季8/24特價團

紐約訊
今年首航、25萬噸的皇家加勒比海 ICON of THE SEAS。
今年首航、25萬噸的皇家加勒比海 ICON of THE SEAS。

「十年磨一劍」，30年前七萬噸載客2,000人的遊輪問世，開始了酒店式豪華休閒遊輪的時代。20年前10至14萬噸載客3,000至4,000人的升級版問世。十年前，22萬噸遊輪，皇家加勒比海遊輪公司帶來了船上衝浪、滑梯、空浮、碰碰車、攀崖、走索等兒童樂園的超級享受。再等待十年，終於盼到了25萬噸的ICON OF THE SEAS號，樓高20餘層，3,000個各式大小房間載客逾6,000人，連同船員超過萬人，堪稱為「海上長城」。

佳欣旅遊的旅遊達人傅鶴鳴指出，去年即已開始接受今年首航的報名，一經推出，即已轟動，一票難求，價格一路飛漲，如果今年想要嚐鮮，請搶先為快。專營遊輪30年的佳欣旅遊負責人傳鶴鳴，特在去年即搶訂了暑期8/24的團體價，較公司價格便宜高達$500，但名額有限，要馬上行動報名，以免向隅。

另外，暑假歐洲，愛琴海或地中海遊輪、中東杜拜遊輪仍接受報名，歡迎致電查詢相關旅遊、行程信息。

佳欣旅遊提供精美彩色遊輪娛樂設施圖及影片，請洽詢該公司，地址： 法拉盛緬街37-02號一樓F6A室，手機及微信號：917-375-7740，電郵：[email protected]

ICON of THE SEAS船上設施鳥瞰圖。
ICON of THE SEAS船上設施鳥瞰圖。

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