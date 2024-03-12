我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

「我最愛媽媽的一道菜」美國味全母親節繪畫比賽 邀你參加收件至4/17止

紐約訊
世界日報與美國味全攜手舉辦「我最愛媽媽的一道菜」繪畫比賽，截稿日期為4月17日。
世界日報與美國味全攜手舉辦「我最愛媽媽的一道菜」繪畫比賽，截稿日期為4月17日。

「我最愛媽媽的一道菜My Favorite Dish from Mom」- 紐約世界日報與美國味全聯合舉辦母親節繪畫比賽，鼓勵孩子們通過自己的雙手去繪製出對母親的愛意。

今年的母親節，紐約世界日報和美國味全再度攜手舉辦一個意義非凡的活動，即【2024美國味全母親節繪畫比賽】。誠摯地邀請所有的家庭和學齡的孩子和青少年小畫家們參加，透過畫筆來傳達對媽媽的感激及深深的愛意。今年的主題是「我最愛媽媽的一道菜」，我們期待參賽者用心描繪出自己心中媽媽獨特的料理，並表達出對媽媽獨一無二的親情。

比賽將分為三個年齡組：幼童組（四歲至未滿九歲）、高童組（九歲至未滿十四歲）和青少年組（十四歲至未滿十九歲）。參賽者需要使用繪畫紙（11英寸×14英寸）創作作品，呈現出自己心中媽媽的獨特料理與對她的感激之情。詳細比賽規則與說明請參閱報名網站：weichuan.wjwebsite.com

我們鼓勵參賽者使用線上投稿網站提交作品，具體操作方法請參閱我們的官方網站：weichuan.wjwebsite.com。如果您選擇以實體形式投稿，請在作品背後註明個人資料（姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別），並於2024年4月17日前郵寄至紐約世界日報活動組（141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357）。如果您需要退回作品，請同時提供郵票和回郵信封。

此次比賽的優勝者將獲得豐厚的獎金和獎狀，每個組別前三名將分別獲得350美元、250美元和180美元的獎金。此外，我們還將頒發訂製的獎牌及獎狀。幼童組和高童組將特別選出第四名獲得120美元的獎金及訂製獎狀。佳作獎金為60美元。投稿截止日期為2024年4月17日（週三），評選結果和獲獎作品將於2024年5月初在世界日報和活動官網公佈。如需更多詳情，請參閱活動網站weichuan.wjwebsite.com，或撥打電話718-746-8889分機213。

讓我們一起用畫筆和創意展現對媽媽的愛意，報名網址：weichuan.wjwebsite.com

世界日報 母親節

上一則

「紐約市最差房東」違規700次罕見被發逮捕令 租戶：生活在地獄

下一則

大馬旅美聯誼會 表彰傑出婦女林誼廉

熱門新聞

今年69歲的王女士說，她上周在網上看到該公寓出租房間，就於2月29日前來看房，她看到屋內幾乎家徒四壁，冰箱、爐灶、桌椅、熱水通通都沒有。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

2024-03-05 06:31
日前在哈德遜河發現的女性浮屍，確認為曾志穎。(友人提供)

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

2024-03-07 12:12
(市警局提供)

紐約貝賽2賊光天化日闖空門 華人屋主失財3.7萬

2024-03-06 14:45
女子9日早在曼哈頓富爾頓街地鐵站遭男友家暴，被推下月台令雙腳被輾斷。(取自MTA)

紐約地鐵站家暴 她被男友推下月台 雙腳被列車撞斷

2024-03-09 20:56
六名華人將非法商品藏在包裝好的響尾蛇下面。(檢方提供)

從中國走私生鵝腸等非法商品 紐約六名華人遭逮捕

2024-03-05 11:45
愛因斯坦醫學院董事會主席高特斯曼。(取自愛因斯坦醫學院官網)

捐10億給紐約這所醫學院 富豪遺孀背後故事曝光

2024-03-09 19:37

超人氣

更多 >
「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業
這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃
報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去
華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕
誰有資格領？簡介社安局的5種福利

誰有資格領？簡介社安局的5種福利