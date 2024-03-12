CMP人力中心3/19舉辦2024春季英才招聘會

CMP人力中心將於3月19日（星期二）上午10時至下午3時，假法拉盛 青年會（Flushing YMCA）舉辦2024年春季招聘會。

本次招聘會將有來自布碌崙 、皇后區 和曼哈頓近40家商企雇主參加，與求職者進行面對面溝通，介紹工作機會。

CMP人力中心自1972年成立至今，秉持一貫致力於為紐約移民及低收入 群體提供就業 諮詢、職業技能訓練及小商業創業發展等服務，以協助社區民眾實現經濟上的自給自足。本次春季招聘會也將如人力中心以往的招聘會一樣，免費向所有求職者開放，歡迎有興趣求職者及早報名註冊登記，並強烈建議參加求職者當天攜帶足夠簡歷表，並穿著商務正裝。

CMP人力中心2024春季英才招聘會於3月19日(星期二)上午10時至下午3時在法拉盛北方大道138-46號法拉盛青年會(Flushing YMCA)舉行，欲知更多詳情請致電：(347)463-7409或電郵 [email protected]。敬請從速登錄：tinyurl.com/cmp-920-jf註冊報名。同時也歡迎現場報名。