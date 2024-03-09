天然草本 紅人歸 恢復卵巢功能 女性青春長駐紅顏不老的奧秘

「紅人歸」膠囊贏得了醫學專家和權威機構的一致推薦，在北美、歐洲、亞洲、澳洲等幾十個國家獲得了一致的好評，受益的女性朋友們不計其數。

女性在40歲後卵巢功能慢慢退化，產生萎縮現象，漸漸失去昔日青春光彩，會引起一系列婦科疾病及更年期綜合症。 所以幾十年來服用荷爾蒙藥物，雌激素(荷爾蒙)替代療法一直是許多女性的救星，甚至被眾多醫生和科學家描述為能永葆女性青春的靈丹妙藥，在臨床上應用非常普遍。 美國一項對近十七萬的女性臨床研究發現﹕同時服用雌激素和孕激素的婦女患乳腺癌、心臟病 、中風 、血栓的危險高出許多。其中乳腺癌發病率高出26%，心臟病發病率高出29%，中風發病率高出41%，肺臟和大腿靜脈出現血栓的情況高出2倍。這一發現讓參加試驗的科學家大吃一驚。很快，美國國家環境健康科學研究所將雌激素列入致癌 物質行列。美國另一項最新科學研究實驗還表明,吃植物性來源的荷爾蒙和化學成分的荷爾蒙一樣.都會有副作用.同時也增加患各種癌症 和心血管疾病 的風險.因為植物性荷爾蒙象大豆異黃酮都是補充的原理，而不是由自己體內產生的。人每天，每時分泌荷爾蒙的水平都不一樣的。如果每天固定的刺激就容易讓乳房和子宮受體過度刺激而轉變成癌症。

人體的荷爾蒙分泌是一種動態的平衡過程，長期服用荷爾蒙補充劑，令身體產生依賴和耐藥性，使腦垂體誤以為身體中有足夠的女性荷爾蒙而不分泌指令，卵巢也不分泌激素，使卵巢的功能出現非正常性衰退，並慢慢萎縮，從而導致閉經。所以營養恢復卵巢功能，使其分泌身體所需要的荷爾蒙，才是最根本的方法。

加拿大VIKER公司醫學專家們研製的「紅人歸」膠囊與外界補充激素療法完全不同，「紅人歸」膠囊是從天然草本中提取精華的純天然保健品，不含荷爾蒙，沒有副作用，更重要的是能營養恢復卵巢功能，使其分泌身體所需要的荷爾蒙，使女性恢復青春美麗，推遲消除更年期症狀有奇效，而且還能夠補益肝腎，健脾胃養心神，同時促進身體各器官的血液循環，提高機體的免疫能力。

更年期前的女性每年只需連續服用兩個月，可推遲更年期八至十年。長期服用更能達到青春美麗，皮膚細膩，不易長黑斑。更年期中的女性，一般服用三瓶左右，月經恢復正常。可消除更年期症狀﹕易怒、潮熱、盜汗、畏寒等。更年期後的女性，初期閉經的女性，服用後可能恢復月經及減輕更年期不適症狀。解決陰道乾澀，性生活困難等現象。它並且能使乳房豐滿，使高齡女性懷孕，還能有效的阻止女性的骨質流失，防止骨質疏鬆症的產生。

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