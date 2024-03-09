傷殘保險&PFL提供「完美」員工福利 (員工–老闆必知）

當生病或受傷使您無法工作時，您可能會想知道是否有任何支持可以幫助您度過這段時間。在紐約州 ，殘障福利保險 為那些在工作以外的地方生病或受傷的員工提供了一定程度的經濟支援。

根據《傷殘福利法 New York Disability Benefits Law》，營利性雇主和一些非營利性雇主必須提供殘障福利保險。這意味著如果員工因在工作以外的地方生病或受傷而無法工作，員工可能有資格領取臨時福利金。這些福利金相當於您平均週薪的50％，最高可達每週170美元，持續時間最長為26周。此外，如果您因殘障而無法繼續領取失業保險福利，您可能有資格領取殘障福利。 (NY Disability Insurance 傷殘保險)

説明員工在非工作相關的情況下，比如生病或懷孕，提供一部分收入。想拿NY DBL福利的話，得符合以下條件：

全職：在紐約的某個雇主工作了至少四周。

兼職：在紐約的某個雇主工作了至少25天。

福利：NY DBL可以補替平均工資的50%給你，但是每週最多只能給你170美元。然後，等待期過了七天后，員工就可以開始領福利了，但是每52周只能領26周的福利。也就是說一年內最長只能領取26周。

(NY Paid Family Leave)

紐約家庭假期福利（NY PFL）為在紐約工作的雇員提供帶薪的、受法律保護的假期，讓他們可以照顧自己的親人。NY PFL旨在部分替代需要休家庭假期的員工的工資，情況包括：

1.照顧有嚴重健康問題的家庭成員。

2.在新生兒出生後的頭12個月內與孩子建立聯繫，包括領養或寄養安置。

3.在配偶、同居伴侶、子女或父母被派往國外執行軍事任務期間照顧家庭成員。

限制條件

您不可在工作期間獲得殘障福利。醫療護理不在殘障福利‍保險的範圍內。福利不支付選擇性外科手術導致的殘障‍期。潛在雇主不可在雇用您前詢問您的殘障福利索賠申請情‍況。

如果您依然有殘障，但您的福利在 26 周福利期到期前停止了，而且您有可證明殘障的醫療證據，您則有權向殘障福利署提出審閱請求。如果經審閱認定索賠申請是有效恰當的，保險公司則將繼續支付福利。必要時，委員會將收集更多資訊，並可針對您的索賠申請召開聽證會。

交通事故：您可因交通事故造成的傷害獲得殘障福利。在殘障福利資格認定期間，無過失福利可能會被減少。

社會保障福利：您如果仍在工作並領取社會保障退休 福利，則可能有資格獲得殘障福利。但是，如果您在領取社會保障殘障福利，並提交了紐約州殘障福利索賠申請，那麼您將獲得兩項中金額較高的福利，而不能兩項兼得。

紐約的各位老闆如果未按法律規定提供傷殘保險和帶薪家庭假期福利將受到處罰，以及與不合規相關的任何索賠的費用。未獲得所需的傷殘保險和帶薪家庭假期福利保險是一種輕罪，可處以罰款，罰款金額可能從100美元到500美元不等，或監禁最長一年，或罰款和監禁同時執行。

總的來說，傷殘保險為在工作以外生病或受傷的員工提供了一定程度的經濟支援，幫助他們度過這段困難時期。作為員工享受保障的同時也給各位老闆一個強力的後盾。

歡迎致電：718-568-8886（通國語、福州話、廣東話、英文），網站：www.oneprimeinsure.com，「文勝保險」公司，由註冊保險師Vincent林先生親自主理。