金神INSPIRE娛樂度假村 頂級賭場 2月3日開業

金神INSPIRE娛樂度假村隆重開業。

作為位於韓國永宗島中心的奢華和創新標竿，金神INSPIRE娛樂度假村宣布全國最先進的博彩設施INSPIRE賭場於韓國時間2月3日早上8時8分隆重開業。

韓國文化體育觀光 部於1月23日授予金神INSPIRE娛樂度假村國際遊客專用賭場業務執照，標誌著韓國博彩行業的一個重要里程碑。時隔19年首次授予這類執照，凸顯《自由經濟特區指定及管理特別法》實施以來的重要一步。自2016年3月被指定為度假村綜合體項目經營商以來，金神INSPIRE娛樂度假村已投資 大約16億美元，完成由金神部落主導的第一階段開發。

「我為金神 INSPIRE 娛樂度假村在過去七年成功完成這一發展階段，並獲得國際遊客專用賭場業務執照許可感到非常激動，」 金神INSPIRE娛樂度假村總裁Chen Si表示。「自試營業以來，我們看到來自世界各地的遊客體驗並享受在我們體育館的難忘表演、在Aurora的精彩數字藝術展，以及在我們三座塔樓酒店中的寧靜奢華度假之旅。我們將繼續發揮引領作用，支持和促進當地經濟增長，同時為首次和再次光臨的客人、國際遊客、K-pop和韓國文化愛好者、以及賭場遊客提供多元的設施和無與倫比的體驗。」

INSPIRE賭場被打造成全國最大的國際遊客專用賭場，擁有150張博彩桌、390台角子機，以及一個現代化的兩層共160個座位的電子博彩遊戲（ETG）場館。賭場的格局適合各種客人，從大眾市場到貴賓，都能提供一個包含高級餐飲的尊貴環境，例如正宗粵菜、INSPIRE Pavilion和一個貴賓樓層。金神INSPIRE地理位置優越，毗鄰仁川國際機場，得益於這個黃金位置，使它不僅鄰近亞洲主要的航空樞紐之一，而且距離東京、大阪、台灣、北京、上海、香港 和東南亞 等主要都會城市的飛行半徑均在便捷的四小時之內。

「隨著我們揭曉INSPIRE賭場，我們將持續引領國際酒店業的一個新時代，」 金神首席執行官Ray Pineault表示。「這個宏偉的項目是金神卓越承諾的一個證明，標誌著我們作為一家卓越的綜合娛樂度假村的商家和開發商，在成長過程中的重要里程碑。我們感到無比自豪，因為我們使仁川的風景更加富有活力，激發了經濟發展，並在全球娛樂行業建立了新的典範。」

盛大開業之後，金神INSPIRE計劃加快擴張，將於2024年年中之前，加速將剩餘的度假村設施都開放。這標誌著鞏固其新一代度假村地位的重要一步，歡迎來自各方的客人共襄盛舉，在這個充滿靈感的世界中，共同品味難忘時刻與多元文化的交融。瞭解更多資訊，請訪問inspirekorea.com。

金神INSPIRE，位於永昌島上的仁川國際機場IBC-III區，是一個大型的綜合娛樂度假村，結合各種度假設施、娛樂元素和一流的酒店服務。2023年11月30日開始試營業。INSPIRE擁有三座不同主題的高級酒店塔樓（共1,275間客房）、韓國首個15,000個座位的多功能體育館、一個玻璃圓形穹頂形式的多功能室內水上樂園、擁有韓國最大飯店舞廳的先進會展設施、可容納多達30,000人享受各種體驗的室外娛樂公園、外國人專用賭場、一條長達150米的虛擬娛樂街，以及融合購物、用餐和娛樂的商業設施。