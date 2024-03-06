把握春季提升美麗自信 任安慎整型美容為您量身訂造

任安慎整型美容整型項目繁多，黃思宜(左)、任安慎(右)兩位醫師為您做嚴實的把關與妥善的計畫，讓您自信耀眼。

隨著春天的腳步漸近，萬物逐漸復甦，您是否已準備好完美的膚況與健美的身型展現您在冬季調理雕塑下的有效成果！任安慎整型美容提醒僑胞，整型手術是一個嚴肅的決定，需要仔細考慮，如果您正考慮進行整型手術，請務必與持有整型專科執照的合格正規醫師進行諮詢，避免因收費便宜而誤信坊間偏方而造成皮膚、身體部位組織的生理傷害而得不償失。

在夏天來臨之前手術的好處是因為氣溫較低，手術後的恢復期會比較舒適。此外，人們穿衣服較多的季節，可以更容易地隱藏紅腫、瘀青等暫時性的恢復期。經過整個秋冬季節乾燥之後，也正是肌膚需要大量深層補水滋潤的需求旺季，日前FDA 唯一批准的第一款Skinvive水光針正可為僑胞提供注射診治乾燥缺水的肌膚，使您肌膚水潤有彈性。由於Skinvive是一種醫療美容項目，它不同於市面上已有的水光針，需由醫生親自注射，也就是利用極細小的針頭將有助於肌膚的小分子玻尿酸(HA)均勻地注入肌膚深層，做到水嫩透白的快速補水效果，使肌膚水潤、細緻有光澤。該項目應由醫師針對個人膚況而定，每次注射後可維持半年左右，維持時效仍會依據個人的膚況、體質和生活習慣而有些許差異。其他面部整型項目如提眉、去眼袋、超聲刀、抽脂等也是整型的熱門選項，歡迎預約諮詢並及早安排。

專精頭頸面部整型手術的任安慎整型美容是由任安慎、黃思宜兩位醫師共同主理。任醫師一直以來執教常春藤 大學的醫學院，專業耐心的服務贏得社區優良口碑。

任安慎醫師是法拉盛華人 地區唯一的頭頸面部整形醫生（Facial Plastic Surgen）榮獲2015紐約華人社區唯一授權玻尿酸、肉毒桿菌注射具資格指導培訓其他醫師，也是紐約華人地區最早推出PRP(富含血小板纖維蛋白注射)、電波拉皮(Ultherapy)、溶脂針(Kybella)的整型診所。

任醫師精通華語、英語，對亞洲人手術有特別研究，諸如提眉、雙眼皮及眼袋整型手術、額、面部、頸部拉皮、鼻型整治、面部抽脂、下顎塑型手術、耳朵整型等手術及非手術性治療，包括Botox注射除皺紋、瘦臉，以玻尿酸注射美化唇部、隆鼻、豐唇、豐臉頰、法令紋、夫妻宮、頸部皺紋、面部抽脂、削骨等。

黃思宜醫師專精身體及手部各項手術，免費諮詢，精通國、粵、英語，接受各類保險 。拉盛診所新址：38-08 Union St., #3E, Flushing, NY11354，電話:718-670-0006。各類眾多美容手術前後對比照片請閱: www.albertjenmd.com